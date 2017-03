27.03.2017 - 13:18 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In der letzten Woche veröffentlichte Apple etwas überraschend iTunes 12.6. Nur kurze Zeit später zog man das Update zurück und stellte eine alternative Version zum Download bereit. In der überarbeiteten Fassung von Version 12.6 fehlten dann gleich zwei Funktionen, die zuvor für Stirnrunzeln sorgten. Da wäre beispielsweise das selbsterklärende „Einmal mieten, überall ansehen", das jedoch ohne iOS 10.3 und tvOS 10.2 gar nicht genutzt werden könnte und ein mysteriöser Schieberegler „Auf Profilseite anzeigen", der ebenfalls noch ohne Funktion ist.



Apple hat iTunes 12.6 noch ein zweites Mal veröffentlicht (Bild: Apple)

Erst heute haben wir über die „What's New"-Seite in tvOS 10.2 berichtet, die neue Funktionen für Apple TV anteasert. Auf der Neuigkeiten-Seite ist unter anderen die Rede von einer plattformübergreifenden Leihfunktion. Diese findet beziehungsweise fand sich auch in der ersten Version von iTunes 12.6, welches letzte Woche veröffentlicht wurde. Auch iOS 10.3 führt das neue „Einmal mieten, überall ansehen" auch auf dem iPhone und iPad ein. Konkret wird die Funktion also mit der offiziellen Veröffentlichung von iOS 10.3 und tvOS 10.2 freigeschaltet.

Etwas interessanter ist jedoch ein neuer Schieberegler im Musik-Bereich von iTunes, denn dieser ist mit der Neuveröffentlichung von Version 12.6 gänzlich verschwunden und erregt daher natürlich besonders unsere Aufmerksamkeit. Auch in der ursprünglichen Update-Beschreibung wurde diese Funktion nicht erwähnt und gibt damit Rätsel auf.

Der Regler tauchte in der Build 12.6.0.95 nämlich nur auf, wenn man eine Playlist bearbeitete. In der aktuellen Build (12.6.0.100) fehlt vom Schieberegler „Auf Profilseite anzeigen" jede Spur. Möglich wäre es daher, dass Apple an eigenen Profilseiten für Apple Music arbeitet, wie man sie bereits von Spotify kennt, oder diese Option zumindest getestet hat.

Übrigens wird die neu veröffentlichte Version von iTunes 12.6 auch Nutzern angezeigt, die bereits die ursprüngliche Version installiert haben. Die neue Version ist bis auf dem Wegfall von des Schiebereglers „Auf Profilseite anzeigen" unverändert gegenüber der alten. Auch eine Erklärung seitens Apple blieb aus.