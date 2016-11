22.11.2016 - 10:39 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am Wochenende ist bereits der erste Advent. Die Weihnachtsmärkte öffnen und auch sonst wird es langsam weihnachtlich im ganzen Land. Kein Wunder also, dass die Unternehmen mit Ihrer Weihnachtswerbung beginnen. Apple hat sich in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen und verkündet eine ganz eigene Weihnachtsbotschaft.



In den letzten Jahren zeigte sich Apple sehr besinnlich zur Weihnachtszeit. Man zeigte uns auf fast schon nebensächliche Art, wie die Produkte des Unternehmens unsere Leben bereichern können. Einmal filmte ein Teenager die verschneiten Feiertage mit seiner Familie und zeigte es Ihnen via Apple TV. In nächsten Jahr digitalisierte die Enkelin einer älteren Frau eine alte Musik Aufnahme und machte Ihr damit ein schönes Geschenk.

Im Jahr 2016 ruft Apple zur Toleranz auf und verkündet in seinem neuen Spot: „Öffne dein Herz für jeden". Dazu hat das Unternehmen Frankensteins Monster mit einem kleinen Paket auf den Markt geschickt und lässt es „Home for the Holidays" von Perry Como singen. Unterstützt wird es dabei von seinem iPhone 7. Nach kurzer Unsicherheit hilft ihm ein kleines Mädchen beim Singen aus und dann stimmt auch der ganze Ort ein.

Gespielt wird Frankensteins Monster übrigens von dem 2,04m großen Brad Garrett, der u.a. durch die Serie „Alle lieben Raymond" Bekanntheit erlangte.