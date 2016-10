06.10.2016 - 17:49 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Tim Cook nannte das iPhone 6 eine Ausnahme, was Verkaufszahlen angeht: Im direkten Vergleich mit dem Vorgänger gibt es im jährlichen Vergleich ein negatives Wachstum. Die Nachfrage nach dem iPhone 7 scheint wieder größer zu sein, aber das hilft den Gesamtzahlen für 2016 nicht mehr, behauptet der Marktforscher Gartner. Die Hoffnungen liegen in 2017, wo das iPhone 7 seine Trümpfe ausspielen können soll.



06.10.2016 - 17:49 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

iPhone 7 (Bild: Stefan Molz)

Die Marktforscher von Gartner haben sich dazu geäußert, wie die Verkaufszahlen des iPhone 7 einzuordnen sein werden. Demnach wird auch die durch die langen Lieferzeiten implizierten gesteigerte Nachfrage nichts daran ändern können, dass Apple im Vorjahr mehr Smartphones verkauft hat als in diesem Jahr.

2017 wird alles besser

Apple soll sich demach darauf einstellen, dass unterm Strich ein leichtes Minus stehen wird, wenn man sich die Jahresbilanz anschaut und diese mit dem Vorjahr vergleicht. Das liege vor allem daran, dass die hohen Verkaufszahlen aus 2015 allenfalls stabil geblieben sind, insgesamt aber das Premium-Segment gelitten habe. Dies sei ein weltweites Phänomen und nicht auf Apple beschränkt.

2017 soll es aber zwei Faktoren geben, die Apple in die Karten spielen sollen. Einerseits kann dann das iPhone 7 seiner Nachfrage gerecht werden und andererseits wird dann das iPhone 8 erwartet. Ein neues Design und der allgemeine Zyklus, in dem Nutzer ein neues Smartphone kaufen, sollen die Verkaufszahlen beflügeln und könnten Apple zu neuen Rekorden verhelfen.

Bislang noch keine Verkaufszahlen

Derzeit gibt es noch keine offiziellen Zahlen, wie viele iPhone 7 tatsächlich verkauft wurden. Apple hat bislang noch keine genannt und wird das erst bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 25. Oktober tun. Dabei handelt es sich aber um eine kumulierte Zahl, die alle iPhones beinhaltet, die in den letzten drei Monaten verkauft wurden. Da auch nur ein kurzer Zeitraum in das vierte Fiskalquartal fällt, in dem das iPhone 7 tatsächlich verkauft wurde, wird sich die Aussagekraft zudem in Grenzen halten.