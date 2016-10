18.10.2016 - 14:36 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Apple TV 4 feiert in knapp zwei Wochen seinen einjährigen Geburtstag. Einen Nachfolger, Apple TV 5, erwarten wir frühestens im Herbst des nächsten Jahres. Trotzdem haben wir bereits einige Ideen für Apples nächste Generation seiner TV-Set-Top-Box gesammelt, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchten.



2017 wird es wahrscheinlich Apple TV 5 geben (Bild: Apple)

Apple TV 4 wird Ende Oktober ein Jahr alt. In diesem Jahr werden wir sehr wahrscheinlich keinen Nachfolger dieses Geräts zu sehen bekommen. Aber in 2017 dürfte es dann Apple TV 5 geben. Zeit also, sich erste Gedanken zur nächsten Apple-TV-Generation zu machen. Und wir haben bereits ein paar gesammelt: