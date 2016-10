20.10.2016 - 09:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor 24 Stunden haben wir noch gerätselt, ob Apple in diesem Monat neue Produkte vorstellen wird. Seit wenigen Stunden steht der Termin offiziell fest und in einer Woche dürfen wir uns über das letzte Apple-Event für dieses Jahr freuen. Passend zur Einladung haben die Kollegen von Cult of Mac entsprechende Wallpaper für Ihre Geräte bereitgestellt. Wir sagen „hello again".



(Bild: Cult of Mac)

Welche Geräte wird Apple in der kommenden Woche vorstellen? Darüber darf aktuell spekuliert werden, denn Gerüchten zufolge soll vor allem die „MacBook Pro"-Reihe stark überarbeitet werden und mit coolen Features wie einer OLED-Touchscreen-Leiste aufwarten. Daneben sind natürlich auch der iMac, der Mac Pro und der Mac mini potenzielle Kandidaten für Aktualisierungen. Eventuell sehen wir aber auch ein neues iPad Pro (12 Zoll) oder gar ein verbessertes Apple TV.

Um der Vorfreude auf das letzte Apple-Event diesen Jahres Luft zu machen, haben die Kollegen von Cult of Mac die Einladung in coole Hintergründe für das iPhone, das iPad, das 11-Zoll MacBook Air, das MacBook Pro (13 & 15 Zoll) und die beiden iMac-Computer bereitgestellt.

(Bild: Apple / Cult of Mac)

Download: iPhone

(Bild: Apple / Cult of Mac)

Download: iPad

(Bild: Apple / Cult of Mac)

Download: 11-Zoll MacBook Air

(Bild: Apple / Cult of Mac)

Download: 13-Zoll MacBook Pro

(Bild: Apple / Cult of Mac)

Download: 15-Zoll MacBook Pro

(Bild: Apple / Cult of Mac)

Download: 21,5-Zoll iMac

(Bild: Apple / Cult of Mac)

Download: 27-Zoll iMac