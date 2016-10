01.11.2016 - 09:43 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Aktuell lässt Apple einen neuen Apple Store in Chicago bauen. Dieser soll ein völlig neues Design erhalten und orientiert sich dabei an dem Stil der Architektur-Legende Frank Lloyd Wright. Besonders daran ist jedoch, dass der Store ausschließlich auf Glasaußenwände setzt. Über das Bauplanungsamt von Chicago sind nun die unfähren Kosten für das Projekt aufgetaucht.



(Bild: via Chicago Tribune)

An Chicagos North Michigan Avenue entsteht gerade ein neues ambitioniertes Projekt von Apple. Dort lässt man aktuell nämlich einen Apple Store an der Promenade errichten. Während das Unternehmen schon bei seinen vergangenen Bauten auf viele Glaselemente setzte, wird dies in Chicago auf die Spitze getrieben. Dort sollen sämtliche Außenwände aus Glas bestehen und machen den neuen Apple Store zu einem echten Glaspalast.

Der Glasmantel und die damit erschwerte Dachkonstruktion sind natürlich teuer. Laut dem Chicago Tribune werden sich die Baukosten auf etwa 62 Millionen US-Dollar belaufen. Die Zeitung macht allerdings mit einem Augenzwinkern deutlich, dass die 375 US-Dollar für die Bauzulassung noch nicht eingerechnet sind. Der Store wird eine Größe von etwa 1.850 Quadratmetern haben und sich im Herzen von Chicagos Shopping-Bezirk befinden.

Mit 62 Millionen US-Dollar wird das Apples bisher teuerster Store in den USA. Ein vergleichender Blick auf die Baukosten von Apples Store am Union Square in San Francisco zeigt die neue Dimension. Dieser kostete mit 23,6 Millionen US-Dollar nur knapp mehr als ein Drittel des neuen Chicagoer Stores. Doch auch in San Francisco wurde schon nicht gespart, denn alleine die dort verbaute Glastreppe schlug mit einer Million US-Dollar zu Buche.