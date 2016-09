26.09.2016 - 20:59 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Schnurloslautsprecher von Sonos sind mit Apple Music kompatibel und was liegt näher, als diese Prachtexemplare direkt im Mutterschiff zu kaufen? Apple hat nun die Sonos-Produktreihe in den Apple Store geholt. Zunächst einmal gibt es den Play:1 und den teureren Play:5 online und später auch im Laden. Der Käufer erhält zudem eine Geschenkkarte für Apple Music.



Sonos Play:5 und Play:1 (Bild: Sonos)

Sonos-Lautsprecher wird es in Zukunft direkt von Apple geben, auch wenn Apple mit Beats selbst einen Lautsprecherhersteller übernommen hat. Die Sonos-Lautsprecher gibt es online und bald auch in den Apple Stores rund um die Welt.



Die Sonos Play:5 verfügen über drei Mitteltöner und drei Hochtöner, die alle über einen eigenen digitalen Verstärker angesteuert werden. Den Lautsprecher kann man einzeln oder als Stereopaar nutzen. Die Geräte werden über WLAN oder Ethernet angesteuert. Wer will, kann auch noch Subwoofer und Soundbar dazu stellen. Ein Touchscreen an der Oberfläche erlaubt vielfältige Einstellungen für Filter, Equalizer und Zeitanpassungen. Natürlich lässt sich der Lautsprecher auch mit der für Android und iOS verfügbaren App ansteuern und über Apple Music bzw. mit Spotify und Deezer mit Sound versorgen. In der Sonos-App ist die Trueplay Einmess-Software enthalten, mit der die Lautsprecher an unterschiedliche räumliche Bedingungen angepasst werden können. Die Play-5-Lautsprecher sind in schwarzer und weißer Farbe erhätlich, bringen jeweils rund 6,4 kg auf die Waage und messen 203 x 364 x 154 mm.



Der weitaus günstigerer Play:1 von Sonos ist ein kleiner Mono-Lautsprecher. WIe beim Play:5 kann zwischen WLAN- oder Ethernet-Anbindung gewählt werden. Der kleine Lautsprecher soll gegen Wasserdampf und Spritzwasser unempfindlich sein. Der Play:1 misst 161,45 x 119,7 x 119,7 mm. Trotz der kompakten Maße wiegt das Gerät knapp 1,9 kg. Der Zwei-Wege-Lautsprecher mit Mittel- und Hochtöner beinhaltet zwei digitale Endstufen. Jeder Lautsprecher muss an den Strom angeschlossen werden.Ab 5. Oktober werden die beiden Geräte in den aktuell 468 Apple Stores weltweit verfügbar sein, auch in Deutschland. In einigen Stores wird auch eine Sonos-Demostation aufgebaut, an der sich Interessierte über das Gerät nicht nur informieren sondern auch den Betrieb testen können.Wer bis zum 31. Dezember 2016 einen Sonos-Lautsprecher bei Apple entweder online oder im Laden erwirbt, erhält eine Geschenkkarte für eine dreimonatige Mitgliedschaft bei Apple Music.