Überraschung bei Watch Series 3: Auf der Keynote hat Apple dieses kleine Detail über seine neue Smartwatch nicht bekannt gegeben. Doch auf der Produktwebseite kann man im Vergleich der unterschiedlichen Modelle jetzt feststellen, dass das LTE-Modell mit doppeltem Speicher auskommt: 16 statt nur 8 GB.

Apple Watch Series 3 (Bild: Apple)

Der Hinweis, dass die Edelstahl-Version der Watch Series 3 nur mit LTE-Option gekauft werden kann, ist eher Apple-typisch. Diese Information hingegen ist so gar nicht Apple-typisch. Das Unternehmen weiß sonst die Vorzüge seiner Produkte gut in den Fokus zu rücken. Umso erstaunlicher also, dass man nicht direkt kommunizierte, dass die Watch Series 3 GPS + Cellular nun 16 GB Speicher mitbringt. Das ist doppelt so viel als bislang. Die übrigen Modelle, also auch die Series 3 ohne LTE, verfügen weiterhin nur über 8 GB, wie Sie der Webseite Apples entnehmen können. Ein Teil des Speichers ist nach wie vor für das Betriebssystem und die Apps reserviert. Entsprechend können Sie ihn nicht vollständig nutzen, um Musik oder Fotos darauf zu speichern.

Die Series 3 werden Sie ab dem 19. September vorbestellen können. Sie wird dann zum 25. September ausgeliefert werden.

Apple-Watch-Features im Vergleich (Bild: Screenshot)