Ist das typisch Apple? Wenn Apple seine Informationen auf der eigenen Webseite bis zum Start der Watch Series 3 nicht noch kurzfristig ändert, dann ergibt sich folgendes Bild: Wenn Sie eine Smartwatch mit Edelstahlgehäuse haben wollen, dann müssen Sie zwingend das Modell mit LTE kaufen. Edelstahl ohne LTE wird von Apple nämlich nicht angeboten.

Die günstigere Alu Series 3 gibt es auch mit LTE, aber die Edelstahl-Version nicht ohne (Bild: Apple)

Apple hat bei der Präsentation der neuen Apple Watch Series 3 natürlich nicht alle Details haarklein erläutert. Nach und nach werden dann auch Details über die Webseite bekannt. So wie dieses: Eine Edelstahl-Variante der Series 3 erhalten Sie ausschließlich mit LTE. Wenn Sie lieber Geld hätten sparen wollen, und auf die Variante ohne eSIM zugreifen, dann ist das in dieser Kombination nicht möglich. Gleiches gilt übrigens auch für die Apple Watch Edition in Keramik-Gehäuse. Umgekehrt können Sie aber sehr wohl eine günstigere Aluminium-Variante mit LTE erwerben.

Die neue Apple Watch wird ab dem 19. September vorbestellbar sein und dann eine Woche später ab dem 25. September ausgeliefert, beziehungsweise auch im Handel erhältlich.