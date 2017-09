12.09.2017 - 19:46 Uhr Geschrieben von Lars Ulrich

Heute auf der Keynote hat Apple die Apple Watch Series 3 angekündigt. Sie sieht im Grunde genommen so aus wie ihre Vorgängerin, kommt aber mit einem optionalen LTE-Chip. Dieser wird die Telefonnummer des iPhones mit verwenden und soll primär dafür sorgen, dass man auch dann Internet hat, wenn das iPhone zuhause bleiben muss. Sogar die Telefonie wird möglich sein, allerdings nur über das LTE- und UMTS-Netzwerk.



12.09.2017 - 19:46 Uhr Geschrieben von Lars Ulrich

Apple Watch in Spacegrau (Bild: Apple)

Apple hat heute erstmals „zuhause” im Steve Jobs Theater auf dem Apple Park (dem Apple Campus 2) ein Special Event durchgeführt. Primär ging es dabei natürlich um die neuen iPhones in Form von iPhone 8, iPhone 8 Plus und natürlich iPhone X mit OLED-Display. Aber auch andere neue Geräte wurden angekündigt, so das Apple TV 4K und die Apple Watch Series 3. Letztere ist dabei eher ein kleines Upgrade, aber ein strategisch durchaus interessantes.

Auf Wunsch mit LTE

Zu sagen, dass die Apple Watch Series 3 eine Überraschung ist, wäre sicher zu viel verlangt. Denn das ist sie nicht: Der LTE-Chip steht schon seit der Series 2 auf dem Zettel der Gerüchteküche und in diesem Jahr hat erst das Update für den HomePod und dann die geleakte Golden Master von iOS 11 die Features und sogar das Aussehen verraten.

Dasjenige Feature, wegen dem Apple die Series 3 auf den Markt bringt, ist die Schnittstelle zum Mobilfunk via LTE. Diese ist allerdings optional und das bedeutet, dass es für jede Apple Watch nun zwei Ausführungen gibt, nämlich mit und ohne LTE. Der Mobilfunk wird dafür genutzt, auch dann Internetdienste verwenden zu können, wenn das iPhone zuhause bleiben musste und keine bekannten WLAN-Netze in der Nähe verfügbar sind. Darüber hinaus lässt sich via LTE telefonieren, allerdings nur via LTE und UMTS. EDGE wird in keiner Situation unterstützt.

Apple hat auf der Keynote bestätigt, dass die Apple Watch Series 3 eine E-SIM verwenden wird. Das bedeutet, dass auch weiterhin ein gekoppeltes iPhone notwendig ist. Die Apple Watch liest alle notwendigen Informationen aus der SIM-Karte des Smartphones aus. So wird einerseits keine zweite SIM-Karte benötigt und andererseits kann dieselbe Telefonnummer verwendet werden. Doch Obacht: Das muss der Netzbetreiber unterstützen. In Deutschland wird die Telekom der Launch-Partner sein.

Optisch und technisch beinahe gleich

Optisch hat sich so gut wie gar nichts geändert gegenüber der Series 2. Die Digital Crown wurde an der Seite rot gefärbt und das war es auch schon. Davon abgesehen wird es von außen kaum möglich sein, einen Unterschied auszumachen.

Die Apple Watch Series 3 wird wie ihre Vorgängerin das Schwimmen unterstützen und ist bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht, wobei Apple wie üblich keine Garantie auf Wasserschäden gibt. Weiterhin wird ein GPS-Empfänger an Bord sein und zwar unabhängig davon, ob man das LTE-Modell kauft oder nicht.

Die Maße stimmen ebenfalls noch mit älteren Generationen überein, d.h. man wird auch vorhandene Armbänder weiter nutzen können. Was die Materialien angeht, bleibt Apple bei Aluminium, Edelstahl und Keramik. Die Gehäusefarben sind Gold, Silber und Spacegrau für Aluminium und Weiß sowie Grau für Keramik.

Wie nicht anders zu erwarten war, hat Apple an der Rechenleistung geschraubt. Der neue Apple S3-Chip hat mehr Leistung als die Vorgänger (70% schneller). Trotz aller Features soll der Akku weiterhin 18 Stunden durchhalten mit allen Features. Um Bluetooth und WLAN kümmert sich der neue W2-Chip. - er erlaubt 85% schnelleres WLAN und ist dabei 50% effizienter.

Alles andere bringt watchOS 4 mit

Wie im Grunde genommen auch schon bei den ersten iPhones und iPads lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Apple Watch Series 3 vor allem durch watchOS 4 geprägt wird, das aber auch für die Ur-Apple Watch sowie die Series 1 und 2 veröffentlicht wird. Hier finden sich neue Fitness-Modi, neue Zifferblätter und ein neues Dock, um schnell zwischen häufig verwendeten Apps und Widgets zu wechseln.

Preise und Verfügbarkeit

Apple gedenkt, die Apple Watch Series 3 am 22. September 2017 auf den Markt zu bringen. Im Vorfeld, ab dem 15. September, wird die Vorbestellung beginnen. Preismäßig ist die Matrix durch die zusätzliche LTE-Fähigkeit etwas unübersichtlicher geworden - wer LTE wünscht, muss 70 Dollar obendrauflegen. Andernfalls liegen die Preise ab 329 Dollar für 38mm in Aluminium. Die Series 1 bleibt weiterhin im Programm.

Sobald Apple deutsche Preise veröffentlicht, werden wir den Beitrag aktualisieren.