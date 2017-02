25.02.2017 - 16:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

iFixit hat zusammen mit Creative Electron eine ganz besondere Aufnahme der Ohrhörer Apple AirPods angefertigt. Die Bluetooth-Ohrhörer wurden dazu in einen Computertomographen gelegt. Das Ergebnis ist eine dreidimensionale Röntgenaufnahme, die aus 900 Einzelbildern besteht.



25.02.2017 - 16:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

AirPods in der Computertomographie (Bild: Creative Electron)

Dreidimensionale Röntgenbilder üben eine besondere Faszination aus. Mit ihnen lassen sich Einblicke in Strukturen nehmen, die dem menschlichen Auge sonst verborgen bleiben. In den meisten Fällen wird man sie nur in Verbindung mit Krankheiten setzen, doch es gibt auch noch ganz andere Verwendungszwecke.

Die Reparaturprofis von iFixit und Creative Electron haben sich zusammen getan, um die AirPods von Apple einmal mit dem Röntgenblick zu sehen. Die bisherigen Aufnahmen, die das Team zum Beispiel von der Taptic Engine des iPhone 7 oder des Apple Watch S1 Chips aufnahmen, waren nur zweidimensional, doch bei den AirPods hat man sich richtig ins Zeug gelegt und eine dreidimensionale Aufnahme anfertigen lassen.

Obwohl die AirPods recht klein sind, ist die Aufnahme, die mit dem CT gemacht wurde, extrem detailliert. Während der Aufnahme wurden die Ohrhörer gedreht und gewendet. Insgesamt wurden 900 Aufnahmen erstellt. Creative Electron hat die Aufnahme dann noch eingefärbt, damit der Nutzer die einzelnen Bauteile besser erkennen kann.

Wie aus den Aufnahmen unschwer zu erkennen ist, ist der innere Aufbau der AirPods extrem filigran. Ob deshalb der Preis angemessen ist?

Die AirPods wurden zusammen mit dem iPhone 7 angekündigt. Mit ihnen wurden die Vorzüge des Apple W1-Chips hervorgehoben. Allerdings hat sich die Markteinführung massiv verschoben. Eigentlich sollten sie im Oktober auf den Markt kommen, bis kurz vor Weihnachten mussten Nutzer dann aber letztendlich warten.