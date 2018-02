HomePod (Bild: Alexander Trust)

HomePod in Blindtests nicht vorn. Die blanke Theorie passt mit der Praxis offenbar nicht zusammen. Denn nun zeigt ein Blindtest einmal mehr, dass Geschmäcker offenbar verschieden sind, auch beim Gehör. Blindtester wählten nicht Apples HomePod nach vorne, sondern die Konkurrenz, aber auch die eben nicht eindeutig. Dies steht im Widerspruch zu sehr vielen Test, auch neuerlichen, die Apples Smart Speaker aber sehr gute Audioqualität bescheinigen.

David Pogue greift die Diskussion um den HomePod auf. Denn vor kurzem sorgte die britische Consumer Reports mit Ihrem HomePod-Test für Kopfschütteln. Es war bis dahin das einzige Medium, das dem Gerät keinen Vorsprung vor der Konkurrenz zugestand.

HomePod in Tests klar vorn

Pogue erinnert noch einmal an seinen eigenen Test auf, aber zum Beispiel auch denjenigen von „What Hi-Fi“ und anderen. Denn auch das britische Portal für Audiophile erklärte vergangene Woche, der HomePod sei „mit Abstand“ der beste Smart Speaker, den man bislang getestet habe.

David Pogue beschreibt seine Erfahrungen mit dem HomePod, angefangen vom ersten Hörtest, den Apple organisierte bis hin zu seinem eigenen Test.

Lesetipp Der HomePod im Test: Audioqualität ja, Siri nein? ​HomePod im Test. In dieser Woche kommt Apples Smart Speaker in den Handel. Nach ein paar ersten kurzen Hörtests folgen nun die umfassenden... mehr

Neue Testbedingungen

Er sei deshalb verblüfft gewesen, dass es nach seinem Test auf Twitter einige Widerrede gab, die das Ergebnis in Frage stellte. Das war auch der Grund, warum er die Testbedingungen noch einmal überdachte. Apple hat beispielsweise bei seinen Hörtests unterschiedliche Setups für die Konkurrenz-Lautsprecher genutzt. Amazons Echo war nur per Bluetooth angeschlossen, der Sonos per Ethernet und Googles Home Max per Klinkenstecker. Also sorgte er für gleiche Bedingungen und wiederholte den Test.

Zeigen Blindtests anderes Ergebnis?

Pogue machte daraus aber einen Blindtest. Er ließ Personen zuhören, ohne dass sie wussten, welcher Lautsprecher gerade aktiv war. Er sorgte dafür, dass die Geräte alle die gleiche Lautstärke produzierten. Dies ist bei Hörtests extrem wichtig. Dazu benutzte er Messgeräte und die Hilfe von Kollegen, um vorab sicherzustellen, dass auch tatsächlich alle Geräte dieselbe Lautstärke abstrahlten.

Er wählte dann fünf sehr unterschiedliche Songs aus, die jeder Lautsprecher abspielen musste. Die Songs wurden so gewählt, dass sie je unterschiedliche Akzente bei Höhen, Tiefen und Bass setzten. An Tag 1 als der Versuchsaufbau abgeschlossen war, hörten seine Frau und ein Profi-Musiker, der viele Jahre als Soundtechniker gearbeitet hat, sich die Lautsprecher an. Beide wählten ohne es zu wissen den HomePod ganz nach vorne.

HomePod in Blindtest nicht vorn

Doch am eigentlichen Test nahmen dann einen Tag später mehrere Personen Teil. Sie hatte Pogue so gewählt, dass sie vermutlich ganz unterschiedliche Vorlieben haben würden. Es handelte sich um einen professionellen Violinisten, eine Hausbesitzerin, die als Zielgruppe für Smart Speaker interessant ist, zwei Jugendliche, die noch keinen Hörverlust für hohe Frequenzen erlitten haben und einen Soundtechniker von Yahoo.

Während Pogue dachte, dass natürlich alle den HomePod wählen würden, kam ein überraschendes Ergebnis zustande. Zwei von fünf Testern wählen den Home Max auf Rang 1, die übrigen drei entschieden sich für den Sonos One. Für den Ausgang des Tests hat Pogue leider keine Erklärung, nur Hypothesen. Denn die Tester gaben an, dass sich die Lautsprecher vor allem bei einzelnen Songs teils extrem unterschieden.

Welche Gründe sehen Sie für die unterschiedlichen Ergebnisse?

Anzeige