13.02.2018 - 10:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Consumer Reports)

Während in Deutschland „Stiftung Warentest“ als anerkannte Institution für Produkttests tätig ist, gibt es in den USA Consumer Reports. Dort hat man es sich nicht nehmen lassen und sich einen HomePod ins Haus geholt. Diesen hat man nun ersten Tests unterzogen und glaubt, dass sowohl das teurere Google Home Max als auch der günstigere Sonos One einen besseren Sound liefern. Das endgültige Ergebnis steht jedoch noch aus.

Das amerikanische „Stiftung Warentest“-Pendant Consumer Reports hat dem HomePod ersten Tests unterzogen und bescheinigt dem Apple-Lautsprecher eine „sehr gute“ Soundqualität. Zu ähnlichen Ergebnissen kam die Website schon beim Sonos One und beim Google Home Max. Jedoch erhielten beide Geräte höhere Gesamtwertungen bei der Soundqualität. Wie die Testlabore bei Apple hat auch Consumer Reports für etwaige Soundtests einen speziellen Raum, in dem der HomePod mit qualitativ hochwertigen Referenzlautsprechern verglichen wurde. Dabei fand man jedoch einige kleine Mängel.

Dem Vorab-Bericht zufolge könnte man hier die Nähe zu Beats spüren, die oftmals, wie auch der HomePod, durch einen sehr basslastigen Sound auffallen, wobei die Mitten teilweise verwaschen sind. Die Höhen werden hingegen nur wenig betont. Im direkten Vergeleich zum Google Home Max und dem Sonos One soll Apples erster Smart Speaker „ein bisschen matschig“ klingen. Natürlich sind die Tests derzeit noch im vollen Gange und werden wohl erst im Laufe der nächsten Tage abgeschlossen, aber dennoch glaubt Consumer Reports nicht, dass der HomePod die beiden Konkurrenzprodukte noch schlagen kann. Viele Tester anderer Publikationen sind anderer Meinung und haben in ihren Berichten deutlich gemacht, dass Apples Echo-Pendant die Konkurrenz weit hinter sich lässt. So können die Meinungen auseinander gehen...

