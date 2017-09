Ab sofort können Kunden von ALDI in den Vereinigten Staaten von Amerika auch mit ihrem iPhone und ihrer Apple Watch bezahlen. Denn: Der Lebensmittel-Discounter akzeptiert in den bald 1.700 Ladengeschäften in den USA ab sofort das System zum kontaktlosen Bezahlen des Unternehmens aus Cupertino.

Bei ALDI in den USA mit Apple Pay bezahlen (Bild: ALDI)

Die Überschrift ist absichtlich formuliert, um den Mix aus Freud und Leid sprachlich abzubilden, der einem durch den Kopf geht, wenn er feststellt, dass vor der eigenen Haustür leider nichts passiert. ALDI, eines der größten deutschen Unternehmen im Einzelhandel, akzeptiert Apple Pay. Das könnte ein Grund zur Freude sein. Missmutig müssen wir dann aber feststellen, dass das Unternehmen hierzulande leider so einen Schritt nicht unternimmt.

Apple Pay macht großen Schritt

Die Kooperation mit ALDI sorgt für Apple mit seinem Bezahlsystem für eine weitreichende Expansion. Warum? ALDI besitzt in den USA bald 1.700 Filialen und kann also mächtig an der Umsatzschraube drehen.

Doch auch Google Wallet und Android Pay werden von ALDI in den USA nun unterstützt. Diese drei System setzen auf NFC als Kommunikationsmedium, um die Bezahlvorgänge sicher zu realisieren.

Bezahlservice noch immer nicht in Deutschland angekommen

Gerade wenn man lesen muss, dass ALDI ab sofort Apple Pay unterstützt, wird einem wieder Gewahr, dass Deutschland doch sehr speziell ist. Hierzulande ist manches möglich, um anderes wird aber heftig gestritten. Denn: Die technischen Voraussetzungen für eine Nutzung von Apple Pay und Co. sind sehr wohl gegeben. Bei Rewe, Aldi, Lidl und Co. ist häufig jetzt schon kontaktloses Zahlen möglich. Wirklich etabliert hat es sich aber nur an der Raststätte oder am Bahnhofsklo, wenn man die eigene Notdurft verrichten mag. Selbst Betrunkene brauchen dort nur noch einmal Plastik. Statt mit den Promille ums Silbergeld zu streiten, reicht es, die NFC-kompatible Kredit- oder EC-Karte an das Terminal zu halten, und schon darf gepinkelt werden, natürlich im Stehen.

Apple Pay für Deutschland: Das neue Duke Nukem Forever?

Hinweise auf einen Deutschland-Start haben mittlerweile einen Bart. Denn es gab sie in den vergangen zwei Jahren, seit dem Start des Service in den USA, schon häufiger. Zuletzt hat selbst Siri vor der September-Keynote so getan, als wäre was im Busch. Eine Ankündigung seitens Apple blieb aber aus. Und in der Beta von iOS 11 und watchOS 4 gab es sowieso Hinweise.