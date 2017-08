Die Betas von iOS 11 und watchOS 4 enthalten offenbar Hinweise darauf, dass Apple Pay mit dem Release der neuen Betriebssystem im Herbst endlich in Deutschland starten könnte. Schon mehrfach deuteten Hinweise darauf, dass es dieses Jahr soweit ist und sich Apple und die deutschen Banken inzwischen einig geworden sind. Nun wird es immer konkreter.

Wie MacRumors berichtet, hat der deutsche Entwickler Philipp Ebener in der fünften Beta von iOS 11 und watchOS 4 einen entsprechenden Hinweis entdeckt. Beim Einrichten einer neuen Apple Watch schlug ihm die Watch-App auf Deutsch vor, eine Kreditkarte für Apple Pay einzurichten. Der Vorgang lässt sich aktuell allerdings noch nicht abschließen.

Dieser Hinweis in den Betas passt zu einigen weiteren, die einen Start von Apple Pay für dieses Jahr in Deutschland voraussagten. Anfang des Jahres war zum Beispiel auf einer Webseite von Apple eine Weltkarte zu sehen, auf der alle Länder markiert waren in denen sich Apple Pay nutzen lässt, Deutschland war dort bereits angegeben. Und Apples Vizepräsidentin Jennifer Bailey verkündete schon im Mai 2016, dass Apple mit Hochdruck daran arbeite in jedem signifikanten Markt der Welt verfügbar zu sein.

Anfang des Monats gab Apple bekannt, dass bis zum Jahresende in Saudi Arabien, Finnland, Dänemark und Schweden Apple Pay starten wird. Hierzulande haben vermutlich zähe Verhandlungen mit deutschen Banken den Start verzögert. Apple verdient an jeder Transaktion über Apple Pay einen geringen Anteil. Für die Banken scheint dieser bisher zu hoch gewesen zu sein. Vielleicht wird der Start ja nun endlich auf der Keynote im September bekannt gegeben.