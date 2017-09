Apple hat es kurz vor der Keynote nicht so leicht. Die Golden Master von iOS 11 ist an mehrere Newsseiten und Entwickler durchgesickert und hat viele Details über die kommenden Geräte preisgegeben. Die Firmware des HomePods war vorher schon sehr auskunftsfreudig und nun scheint auch noch Siri den Start von Apple Pay in Deutschland nicht für sich behalten zu können.

So sieht die Antwort von Siri aus.

Das Apple Pay kurz vor dem Start in Deutschland steht, ist schon lange kein neues Gerücht mehr. Allerdings verdichten sich die Hinweise in den letzten Wochen und Monaten. Ende August tauchte in einer Beta von iOS 11 bei dem deutschen Entwickler Philipp Ebener der Einrichtungsprozess für Apple Pay auf, ließ ihn allerdings noch keine Kreditkarte eintragen. Apple selbst verspricht schon länger Apple Pay auch in Deutschland einführen zu wollen und arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran. Nun könnte Siri verraten haben, dass es bald endlich soweit ist.

So sieht die Antwort von Siri aus. (Bild: Apple -Screenshot)

Gibt man Siri die Anweisung Geld per Apple Pay zu senden, spuckt der Sprachassistent folgende Nachricht aus: „Du hast es also schon gehört: ab Herbst kann ich mit Apple Pay Zahlungen tätigen und anfordern“. Sollte es sich hierbei um keinen Fehler handeln, dann dürfte Apple Pay wirklich bald in Deutschland verfügbar sein, offizieller Herbstanfang ist Ende September. Eine wirkliche Bestätigung ist dies natürlich bei weitem noch nicht. Es könnte sich auch schlicht um einen Fehler der Entwickler von Siri handeln.

Vielleicht wird Apple heute Abend bei der Keynote weitere Informationen zu Apple Pay preisgeben und vielleicht hat Siri ja doch Recht und wusste einfach etwas früher vom Start in Deutschand. Falls nicht, müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden.