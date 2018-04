04.04.2018 - 11:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Während Siri im Jahr 2011 noch keine echte Konkurrenz hatte, änderte sich dies in den letzten Jahren gewaltig. Neben Google Assistent und Amazons Alexa kam auch Microsofts Cortana auf den Markt. Apples Sprachassistent rutschte dann schnell auf Platz drei hinter Amazon und Google. Einem aktuellen Bericht zufolge lässt Apple dies nicht auf sich sitzen und hat sich John Giannandrea geschnappt, der zuvor die Leitung des Such- und KI-Bereichs bei Google innehatte.

Die New York Times berichtet, dass Giannandrea bei Apple eine ähnliche Position besetzen wird und sich auf das „Maschinelle Lernen“ sowie die künstliche Intelligenz konzentrieren wird. Dabei soll er direkt an den Apple-CEO Tim Cook berichten. Dies geht aus einer E-Mail hervor, die Cook an die Mitarbeiter geschickt hatte und die auch über Umwege zur New York Times gelangte. In der E-Mail lobt Cook die Arbeit von Giannandrea, der ebenfalls die Werte Apples teilt und aktiv daran arbeiten wird, die Privatsphäre zu schützen und gleichzeitig die Produkte noch smarter zu gestalten.

Schon in den letzten Jahren versicherte Apple immer wieder, dass man die künstliche Intelligenz von Siri stark verbessern werde, aber dennoch liegt man hinter Alexa und dem Google Assistent. Daher wundert es nur wenig, dass Apple auf der Suche nach Experten ist. Sich nun einen der ganz großen sichern zu können, dürfte die Entwicklung von Siri wieder beflügeln.

Giannandrea war bei Google als Senior Vice President tätig und kümmerte sich dort um die künstliche Intelligenz. Unter seiner Leitung wurden die Google-Suche, Gmail sowie der Google Assistent deutlich verbessert. Bei dem Suchmaschinenriesen verbrachte er übrigens rund zehn Jahre, nachdem sein vorheriger Arbeitgeber Metaweb von Google übernommen wurden war.

Nachdem Apple schon seit einiger Zeit eine Vielzahl an Experten im Bereich der künstlichen Intelligenz anheuern konnte, ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Nutzer den nächsten großen Sprung erleben können. Eventuell wird schon zur WWDC Anfang Juni ein erster Ausblick auf die Zukunft von Siri gegeben.

