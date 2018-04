02.04.2018 - 11:34 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



02.04.2018 - 11:34 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Siri ist nicht gerade der beste Sprachassistent, doch nun einmal Apples einziger. Nun erreicht die Zahl der Stellenausschreibungen für diesen Bereich ein neues Allzeithoch. Offenbar will Apple durch mehr Entwickler seinen Sprachassistenten verbessern.

Nach der Veröffentlichung des HomePod im letzten Monat, der Siri in einen 349 US-Dollar teuren Lautsprecher steckt, scheint Apple die Weiterentwicklung des Sprachassistenten zu beschleunigen. Laut den Daten von Thinknum sind die Stellenangebote für Siri-Positionen bei Apple auf einem historischen Höchststand angelangt.

Die Auswertung von Thinknum deutet darauf hin, dass es derzeit 161 Stellenangebote gibt, die den Begriff "Siri" im Titel oder in der Beschreibung enthalten. Das sind 24 Prozent mehr als im Vormonat.

Die überwältigende Mehrheit der Siri-Stellenangebote beziehen sich auf das Santa Clara Valley am neuen Hauptsitz von Apple. 125 der 161 Stellenangebote sind im Apple Park angesiedelt. Es gibt auch Stellenangebote für San Francisco, Shanghai und Cambridge.

Bezogen auf die einzelnen Aufgabenbereiche sieht es so aus, als suche Apple vorwiegend Programmierer. 154 der jobs beziehen sich auf die Entwicklung, während es nur einen für Design, drei für das Produktmanagement und drei für Informationssysteme und Technologie gibt.

Was die Muster in den Berufsbezeichnungen betrifft, so ist der häufigste Titel "Siri - Software Engineer", von denen es 5 Positionen gibt. Darüber hinaus gibt es drei Positionen mit dem Titel "Siri - iOS Engineer".

Der Rest ist ein Sammelsurium von technischen Fähigkeiten, von Infrastrukturingenieuren über Experten für Maschinenlernen bis hin zu Spezialisten für Natural Language Processing (NLP).

Schon vor ungefähr einem Jahr untersuchten Forscher diverse Sprachassistenten und testeten, welche davon die intelligentesten Reaktionen zeigen. Auf dem Prüfstand befanden sich Amazon Alexa, Apple Siri, Google Now und Microsoft Cortana. Das interessante an der Studie: Es ging um die deutschen Versionen der Assistenten. Die Untersuchung wurde von der Agentur Diva-e und eine Forschergruppe der THW Aalen durchgeführt. Die Tests fanden mit Fragen unterschiedlicher Schwierigkeit statt. Insgesamt war dabei Amazons Alexa am erfolgreichsten, gefolgt von Siri und dem Google-Assistenten, die sich den zweiten Platz teilten. den letzten Platz belegt Microsofts Cortana.

