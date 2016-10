Der Journalist und Apple-Kenner Walt Mossberg hat starke Kritik an Apples Sprachassistent Siri geäußert. Das System sei unzuverlässig und starken Einschränkungen unterworfen. Es werde so im Konkurrenzkampf mit anderen Künstlichen Intelligenzen nicht bestehen.

Siri will behilflich sein, kann es das wirklich? (Bild: Alexander Trust)

Google hat eines, Microsoft und Amazon auch – die Rede ist von einem System, das auf KI basiert und mit dem Nutzer interagiert. Apple selbst verfügt seit Jahren über den Sprachassistenten Siri. Der wurde über die Jahre zwar immer besser. Doch gerade mit der Veröffentlichung von iOS 10 und dem neuen macOS Sierra wurde deutlich, dass das Computergehirn aus Cupertino nicht sehr verlässlich ist. Diese Meinung vertritt in jedem Fall der langjährige Apple-Kenner Walt Mossberg. Er dürfte damit jedenfalls nicht allein sein.

Mossberg: „Warum scheint Siri so dumm?“

In seinem wöchentlichen Kommentar auf The Verge widmet sich Mossberg dieses Mal Apples Sprachassistent. Er kennt das System sogar schon deutlich länger als der „gemeine“ Verbraucher. Denn Mossberg moderierte eine Tech-Konferenz, auf der die Väter von Siri samt dem Produkt zugegen waren. Dieser Moment war 2009, zwei Jahre bevor Apple Siri erstmals in Verbindung mit iOS 5 und dem iPhone 4s auf den Markt brachte. Seinerzeit waren Kritiker voll des Lobes für die KI. Denn damals gab es keine echte Konkurrenz.

Ich kann was, was Du nicht kannst

Mossberg präsentiert den Lesern mehrere Beispiele, in denen Siri gegenüber „Google Now“ ins Hintertreffen gerät. Es konnte ihm nicht sagen, wer die US-Präsidentschaftskandidaten sind, oder wann die Debatten stattfinden, geschweige denn, wann man die Emmy Awards angucken kann. Außerdem wollte der Technik-Journalist das Wetter in „Kreta“ (englisch „Crete“) erfragen. Auf die Frage „Wie ist das Wetter in Kreta?“ erhielt er eine Antwort mit Bezug auf eine kleine Stadt namens „Crete“ in Illinois. Ihn schien das zu ärgern, weil er unterstellt, dass die allermeisten Leute doch wohl wissen wollen würden, wie das Wetter auf der griechischen Insel sei. Die meisten der Probleme, die er fand, hätte Apple auf sein Feedback hin bereits verbessert.

Funktionale Konversation, keine gemütlichen Gespräche

Apple hat Mossberg zu verstehen gegeben, dass man verstärkt daran arbeite, in erster Linie funktionale Konversation mit Siri einzurichten. Dies sei, was iPhone- und iPad-Nutzer am häufigsten täten. Sie forderten den Sprachassistenten auf, doch bitte jemanden anzurufen, jemandem eine Nachricht zu schreiben, und so fort. Apple kümmert sich demnach absichtlich nicht um umgangssprachliche Diskurse. Mossberg allerdings glaubt, dass dies eine große Fehleinschätzung des iPhone-Herstellers sei. Denn seiner Meinung nach sei die große Zahl funktionaler Konversation nicht der Wunsch der Nutzer, sondern das Ergebnis von Siris Funktionsweise. Viele Nutzer würden nach einer Weile genervt aufgeben, und eben nur noch simple funktionale Konversation betreiben. Wenn das Unternehmen aus Cupertino, so ist sich Mossberg sicher, diese Strategie nicht in absehbarer Zeit ändert, wird es gegenüber der Konkurrenz von Cortana und Co. in der gleichen Periode allzu schnell ins Hintertreffen geraten.