Apple Music hat in kurzer Zeit sehr viel Zuspruch erfahren und mit iOS 10 gab es ein umfassendes Update, das die Funktionen noch erweiterte. So gibt es mittlerweile auch Songtexte zu Liedern im Streaming-Angebot aus Cupertino. Doch in Zukunft soll der Service noch viel besser werden, verriet Jimmy Iovine in einem Interview mit dem Musikmagazin Billboard.

Makroaufnahme von Gitarrensaiten (Bild: CC0)

Es sollte niemanden überraschen, dass Apple stetig an seinem Musik-Streaming-Angebot arbeitet. Dies hatte einer der Vorstände, Jimmy Iovine, in der Vergangenheit immer wieder betont. Nun hat er aber in einem Interview mit Billboard verraten, dass die Zukunft noch besser werden wird. Außerdem eröffnete Iovine Details über das Team „hinter“ Apple Music.

Apple Music nicht nur Musik-Streaming

Laut Iovine ist Apple Music weitaus mehr als ein einfaches Musik-Streaming-Angebot. Er hätte schon 2003 gewusst, dass die Musik- und die Technologie-Branche zusammenwachsen würden, als er Steve Jobs und Eddy Cue das erste Mal traf. Während er Jobs das Geschäft mit Kopfhörern und Dr. Dre schmackhaft machen wollte, riet der verstorbene Apple-Gründer ihm, sich der Unternehmung selbst zu widmen.

Von da an will Iovine ein Team aufgebaut haben, deren wichtigste Mitglieder unter anderem Larry Jackson, Trent Reznor (Nine Inch Nails) und Luke Wood sind, nebst anderen.

Geniestreich in Arbeit

Zukünftig soll Apple Music jedoch ein besonderes Produkt werden. Hinter den Kulissen würde das Team daran arbeiten, den Service zu etwas technologisch und kulturell Einzigartigem zu machen. Ins Detail gehen wollte Iovine selbst gegenüber Billboard diesbezüglich nicht. Doch er betonte, dass Apple Music nicht bloß dazu da sei, um die Musikindustrie zu befriedigen. In Zukunft werde Apple Music zu einem „Hybrid“ aus der Kultur und der Teams von Apple und Beats (Music).

Eddy Cue von Gott gesegnet

Iovine nutzte andere Worte während des Interviews, sang allerdings ein Loblied auf Eddy Cue. Dieser soll „ausgesprochen natürlich“ und zugleich äußerst „begabt“ sein, auch weil Steve Jobs ihn unter seine Fittiche nahm. Der Apple-Vorstand habe ein Händchen für Populärkultur und Medien.

Eddy Cue (Bild: Apple)

Man arbeite an einem „Hybrid“, der sowohl technisch als auch kulturell Maßstäbe setzen wird. Keinesfalls, so erklärt Iovine, werde man sich aber in die Geschicke der Musikindustrie einmischen. Man wolle Plattenlabels und Künstlern helfen, von Konsumenten gefunden zu werden.