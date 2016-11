Ein ganz neuer Podcast namens Twenty Thousand Hertz von Defacto Sound versucht hinter die Kulissen der Audioproduktion zu blicken: Im vorliegenden Fall wird Apples Sprachassistent Siri beleuchtet. Dazu wird das Gespräch mit der ursprünglichen Stimme Siris gesucht, Susan Bennett, sowie dem Fachmann für Sprache-zu-Text-Technologie von Nuance, Dr. Andrew Breen.

Siri auf dem iPhone SE (Bild: Alexander Trust)

Defacto Sound hat sich vorgenommen in seinem Podcast „Twenty Thousand Hertz“ die Hintergründe der Audioproduktion zu beleuchten. Man möchte den Zuhörern zum Beispiel näher bringen, wie Soundeffekte oder Sprache in Videospielen entstehen oder aber andere, interessante „Sounds“. In der ersten „richtigen“ Episode ist Apples Sprachassistent Siri das Thema. Die Gäste im Podcast sind Susan Bennett, die Apples Sprachassistent die allererste Stimme verlieh und ein leitender Mitarbeiter der Firma Nuance, Dr. Andrew Breen, der sich mit der Umwandlung von gesprochener Sprache in Text beschäftigt.

Siris Wurzeln ergründen

Zusammen mit den beiden Gästen wollen die Macher in dem Podcast den Fragen auf den Grund gehen, wie es sich angefühlt hat, Siri seine Stimme zu leihen und wie aber außerdem die Aufnahmen „zum Leben erweckt“ wurden. Der 12-minütige Podcast wird nicht „zu“ technisch in seiner Beschreibung, weshalb auch weniger technikaffine Personen zuhören können. Wenn es überhaupt ein Problem gibt, dann die sprachliche Barriere: Denn der Podcast von Defacto Sound ist ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Wenn Sie damit keine Schwierigkeiten haben und sich außerdem für mehr Hintergründe um Apples Sprachassistenten interessieren, legen wir Ihnen die Ausgabe des Podcasts rund um Siri ans Herz.

Siri: Apples Sprachassistent

Siri ist Apples Sprachassistent, der am 4. Oktober 2011 eingeführt wurde. Der Sprachassistent wurde zusammen mit dem iPhone 4s und iOS 5 ausgeliefert. Seitdem hat sich die Künstliche Intelligenz sowohl in seiner Verfügbarkeit (iOS, macOS, tvOS und watchOS) als auch in seiner Funktion deutlich verbessert. Doch während Apple anfangs ein Vorreiter in dem Bereich war, hat es mittlerweile sehr viel Konkurrenz bekommen (Cortana, OK Google/Google Assistent, Viv, usf.). Diese läuft Siri den Rang ab. Apple-Kenner wie Walt Mossberg sind entsprechend besorgt.