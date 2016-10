25.10.2016 - 22:56 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Gestern Abend hat Apple macOS Sierra 10.12.1 veröffentlicht – und damit die schöne Überraschung der kommenden Keynote vorweg genommen. Denn das Update beinhaltet eine Reihe von Bildern, die erklären sollen, wie Apple Pay funktioniert. Und zwar auf einem neuen MacBook Pro. Damit werden diverse neue Funktionen vorweggenommen. Jetzt muss Apple das MacBook eigentlich nur noch veröffentlichen.



25.10.2016 - 22:56 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

MacBook Pro 2016 beim Bezahlvorgang mit Apple Pay (Bild: Apple/MacRumors)

Ein gewisser Richard hat sich mit seinem Fund in macOS Sierra 10.12.1, das gestern veröffentlicht wurde, vertrauensvoll an MacRumors gewandt. Denn der Fund ist durchaus ein interessanter: Im System sind bereits Bilder enthalten, die das neue MacBook Pro zeigen und somit einige neue Funktionen vorweg nehmen.

MacBook Pro bekommt Magic Toolbar mit Touch ID

Die Bilder zeigen eigentlich mehr, als Apple lieb sein kann. Denn zu sehen ist im Grunde genommen alles, worauf die Gemeinde schon das ganze Jahr lang wartet. Die Tastatur wird allem Anschein nach vom MacBook 12 Zoll übernommen, die F-Tasten wurden durch einen OLED-Touchscreen ersetzt und an der rechten Seite, wo bislang der Einschalt-Knopf war, ist jetzt ein Touch-ID-Sensor.

MacBook Pro 2016 mit Magic Toolbar. Ohne Anzeige. (Bild: Apple/MacRumors)

Konkret gezeigt wird, wie Apple Pay mit Safari auf dem neuen MacBook Pro funktioniert. Apple hatte die Funktion auf der WWDC vorgestellt und dabei gezeigt, dass der Bezahlvorgang im Browser auf dem Mac stattfindet, die Autorisierung jedoch auf dem iPhone mit Touch ID. Bei dem neuen Laptop wird es hingegen so sein, dass Touch ID in der Magic Toolbar integriert ist.

Noch ist unklar, ob die OLED-Zeile wirklich „Magic Toolbar” genannt wird, aber dafür spricht dann doch einiges. Dennoch lässt der Fund ein paar Fragen offen. So wurde gemunkelt, neben dem MacBook Pro wolle Apple auch ein MacBook in 13 Zoll vorstellen. Ob dieses ebenfalls mit der OLED-Zeile ausgestattet wird, ist nicht bekannt. Des Weiteren ist natürlich nicht zu erkennen, welche Hardware in dem Gerät stecken wird und welche Anschlüsse es geben soll.

Auf jeden Fall scheint das MacBook 12 Zoll Modell gestanden zu haben, was das allgemeine Design angeht. Für weitere Informationen müssen wir den 27. Oktober abwarten, dann steigt die Keynote.