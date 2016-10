20.10.2016 - 15:49 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Die kommenden MacBook Pro sollen laut Gerüchten mit einer OLED-Zeile auf der Tastatur ausgestattet werden. Sie würde kontextsensitiv je nach aktivem Programm Funktionen anbieten, die sinnvoll erscheinen. Nun ist auch ein Name dafür genannt worden: Magic Toolbar. Er wurde jedoch nicht von Apple als Marke angemeldet, wobei das nichts heißen muss, da das Unternehmen gerne mal zur Verschleierung andere Firmen vorschickt.



Konzeptbild für OLED-Leiste im neuen MacBook Pro (Bild: Martin Hajek)

Apple lädt zur Keynote am 27. Oktober und will dort neue Macs vorstellen. Besonders das MacBook Pro soll mit einem neuen Modell und neuen Funktionen gesegnet werden. Schon seit einiger Zeit wird über einen OLED-Touchscreen berichtet und auch in macOS Sierra tauchten erste Informationen dahingehend auf. Nun gibt es einen wahrscheinlichen Namen für die Leiste.

Neues MacBook Pro mit Magic Toolbar

The Trademark Ninja hat eine Markenanmeldung gefunden, die hervorragend in das Beuteschema von Apple passen würde. Selbst die Tatsache, dass sie nicht von Apple kommt, spricht dafür. Die Marke „Magic Toolbar” könnte demzufolge der Name für den Mini-Touchscreen sein, der auf den kommenden MacBook Pro zu finden sein soll.

Registriert wurde die Marke vom 5. Februar 2016 für etwa 16.000 Euro von einer Firma namens „Presto Apps America LLC”. Das Unternehmen ist nur unwesentlich älter und nahm seine Betrieb am 22. Januar 2016 auf. Da Apple bereits eine Reihe von „magischen” Produkten verkauft, Magic Keyboard, Magic Mouse und Magic Trackpad, scheint es nur konsequent, dass die OLED-Leiste ebenfalls ”magisch” wird.

Das ist gleichzeitig der Eckpfeiler der Argumentation, warum hinter Presto Apps eigentlich Apple steht. Da das Unternehmen schon diverse Produkte mit dieser Nomenklatur verkauft, wäre es relativ einfach, das Nutzungsrecht dieser Marke einzuklagen. Des Weiteren lässt Apple des Öfteren Strohfirmen den Vortritt, was Markenanmeldungen angeht – einfach, damit die Marke an sich möglichst lange geheim bleibt. Außerdem wurde die Marke von denselben Anwälten betreut, die auch schon die „AirPods” registriert haben.