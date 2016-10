19.10.2016 - 22:29 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Heute Morgen war es noch ein Bericht, jetzt ist es offiziell: Apple wird am 27. Oktober in Cupertino auf dem Apple-Campus neue Macs zeigen. Das Unternehmen hat die entsprechenden Einladungen dazu jetzt verschickt. Das Motto der Keynote lautet „hello again” und für alte Hasen sollte spätestens damit alle Zweifel verfliegen, dass vielleicht doch keine Macs gezeigt werden könnten. Denn „hello again” gab es schon mal.



19.10.2016 - 22:29 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Einladung zur Keynote am 27. Oktober (Bild: Bruno Marinho via mockDrop, Apple)

1984 sagte der erste Macintosh einfach „hello”. 1998 sagte der erste iMac, neben einem Original-Macintosh stehend, „hello again”. Und 2016 wird die freundliche Begrüßung einfach noch einmal verwendet als Motto der Keynote, die Apple für den 27. Oktober angekündigt hat.

Eine Keynote nur für Macs

In Fachkreisen kommt die Keynote ein bisschen überraschend, denn einerseits hat Apple schon eine ganze Weile keine nur für den Mac bestimmte Keynote mehr veranstaltet. Andererseits sahen viele in der iPhone-7-Keynote den krönenden Abschluss der Apple-Events außerhalb des Apple Campus 2. Aber dieser ist noch nicht fertig und ein Event gibt es trotzdem – insofern ist Apple also doch noch für die eine oder andere Überraschung gut.

Wie immer hält sich die Einladung selbst eher bedeckt mit Informationen. Es ist lediglich vermerkt, dass es sich um eine Veranstaltung handelt, die auf Einladungen basiert und dass sie auf dem Apple Campus in Cupertino stattfinden wird.

Welche neuen Macs gezeigt werden, ist nicht bekannt, aber mit Ausnahme des MacBook 12 Zoll sind alle verfügbaren Macs älter als ein Jahr und wenn man sich die verbaute Hardware anschaut, ist die Bilanz größtenteils sogar noch schlimmer.

Nicht nur Macs?

Aufgrund der Gerüchte, die durch die Szene geistern, dürfte vor allem das MacBook Pro sein längst überfälliges Update bekommen. Auch für das MacBook Air wird zumindest ein neues Modell in Aussicht gestellt. Aber daneben könnte sich Apple entscheiden, auch einen neuen externen Bildschirm mit 5K Retina Display auf den Markt zu bringen, nachdem das Thunderbolt Display in diesem Jahr aus dem Verkauf genommen wurde. Daneben wären vom Alter her die AirPort-Router reif für eine Überarbeitung – wobei Apple hierbei das Luxusproblem hätte, dass die gegenwärtige Generation den derzeit aktuellen WiFi-Standard bereits unterstützt.