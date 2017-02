02.02.2017 - 17:22 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

In fast genau einem Monat kommt die Spielekonsole Nintendo Switch auf den Markt. Bis dahin muss das Unternehmen aber noch einige Details bekannt geben. Es fehlen beispielsweise noch Informationen dazu, was alles im Online-Dienst für die Switch enthalten sein wird. Zumindest zum Preis dieses Online-Dienstes gibt es mittlerweile aber eine ungefähre Zahl. Und es sieht so aus, als wird die Switch für einige Nutzer recht teuer.



Die Switch inklusive Zubehör und Online-Service wird teuer (Bild: Nintendo)

Nintendo wird für seine kommende Spielekonsole, die Nintendo Switch, auch einen Online-Dienst anbieten. Das hatte das Unternehmen bereits während der Vorstellung der Konsole Mitte Januar verraten. Was bisher nicht bekannt war, ist wie teuer dieser Online-Dienst werden soll. Gegenüber The Nikkei hat Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima aber nun einen ungefähren Preis für den japanischen Markt genannt: Der Online Service für die Nintendo Switch soll zwischen 2.000 Yen und 3.000 Yen pro Jahr kosten. Umgerechnet wären das zwischen 17 Euro und 25 Euro.

Was genau in diesem Online-Abonnement Nintendos für die Switch enthalten sein wird, ist unklar. Das Unternehmen hat aber bereits verraten, dass es über den Online-Dienst monatlich ein klassisches NES-Spiel anbieten wird, das dann für einen Monat kostenlos gespielt werden kann. Wer zudem auf seiner Switch Online mit anderen Nutzern spielen möchte und dabei auch mit diesen Spielern sprechen möchte, kommt um diesen Online-Dienst nicht herum. Er ist zwingend notwendig, um die Voice-Chat-App für das Smartphone zusammen mit der Konsole nutzen zu können. Voice Chat direkt über die Konsole selbst wird es übrigens nicht geben. Ob zudem auch das simple Online-Multiplayer-Spielen in diesem Preis mitinbegriffen ist oder noch oben drauf erworben werden muss, wissen wir noch nicht.

Die Switch wird je nach Nutzung recht teuer

Je mehr Details zur Nintendo Switch bekannt werden, desto schlechter sieht die Konsole aus. Ja, das Gerät unterscheidet sich von anderen Konsolen wie der Xbox One oder der PlayStation 4 unter anderem dadurch, dass es sich dabei um einen Hybriden handelt, der mit dem Wohnzimmer-TV aber auch unterwegs als Handheld verwendet werden kann. Und ja, der Online-Service für die Switch ist billiger als Online-Dienste der Konkurrenz, die in der Regel mit rund 60 Euro pro Jahr zu Buche schlagen. Damit hören die Vorteile aber bereits wieder auf.

Die Switch kostet mit 329 Euro etwas mehr die Xbox One und deutlich mehr als die günstigste Variante der PlayStation 4. Für die Switch gibt es aktuell keine Informationen über ein VR-Headset. Für die PlayStation 4 gibt es dagegen bereits die Virtual-Reality-Brille PlayStation VR zu kaufen. Der Online-Dienst der Switch bietet zum aktuellen Zeitpunkt weniger als die Online-Dienste der Xbox One oder der PlayStation 4. VR-Brillen für die Xbox One dürfte es im Sommer geben. Online-Voice-Chat kann nicht über die Konsole, sondern muss über die Smartphone-Comanion-App durchgeführt werden.

Der spaltbare JoyCon-Controller ist zwar im Preis mitinbegriffen. Will man aber einen zusätzlichen „halben“ JoyCon-Controller kaufen kostet das 50 Euro. Will man zwei und damit einen vollständigen Controller, kostet dies 80 Euro. Dazu kommt dann noch das Verbindungsstück, dank dem aus den beiden Controller-Hälften einer werden kann. Das schlägt noch einmal mit 30 Euro zu Buche, hat dafür aber auch noch einen Zusatz-Akku. Will man sich dann noch einen ganz normalen, nichtspaltbaren Zweit-Controller kaufen, kostet dieser weitere 70 Euro. Der kabellose DualShock-4-Controller für die PlayStation 4 kostet nur knapp über 50 Euro, genau wie der ebenfalls kabellose Xbox-One-Controller.

Außerdem wird man sich für seine Switch noch eine Speicherkarte kaufen müssen. Denn die Konsole besitzt nur 32 GB internen Speicher. Das ist möglicherweise gerade genug für zwei Spiele, abhängig davon, wie viel Speicher die benötigen. 15-GB-Spiele sind aber mittlerweile keine Seltenheit mehr. Zum Vergleich: Die „kleine“ PlaySation 4 hat von Haus aus 500 GB Speicher.