20.01.2017 - 12:19 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Noch nie war es die Stärke von Nintendo sich konkret zum Online-Thema zu äußern. Auch die „Nintendo Switch"-Präsentation in der letzten Woche brachte wenig Details zu Tage. Diese nahmen erst im Rahmen eines Interviews mit „Nintendo of America"-Präsident Reggie Fils-Aime gestalt an, wobei die neuen Details vielen Nutzern sauer aufstoßen werden. Die neue Konsole soll nämlich das Matchmaking und Lobbies über eine neue App verwalten.



20.01.2017 - 12:19 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In einem aktuellen Interview mit Gamespot hat sich „Nintendo of America"-Präsident Reggie Fils-Aime zur Online-Anbindung der Nintendo Switch geäußerst. Dabei kamen weitere Details ans Licht, die den einen oder anderen Nutzer schockieren könnten – vor allem im Hinblick auf Kinder, die vielleicht online spielen möchten.

„Die Smartphone-App, die wir entwickeln, wird ein Teil unseres Onlinedienstes. Wir glauben, dass es ein sehr ansprechender Teil unseres Angebots ist, weil das der Weg ist, wie du voiceschatten wirst, wie du dein Matchmaking machen wirst oder deine Lobby erstellen wirst.

Lesetipp Nintendo Switch: Eltern können Nutzungsdauer für Kinder festlegen Am Freitag war es endlich soweit. Das japanische Unternehmen hat die Nintendo Switch in einer umfangreichen Präsentation vorgestellt und viele... mehr

Wir denken, dass es eine sehr elegante Lösung ist, weil wenn du deine Switch unterwegs dabei hast, dir einen Hotspot erstellst und nach einem schnellen Match in Mario Kart, kann es eine kleine Herausforderung sein, ein klobiges Gamer-Headset herauszukramen. Daher denken wir, dass wir eine elegante Lösung haben."

Auch wenn Fils-Aime über die App und die baldige Veröffentlichung der Nintendo Switch spricht, hat man bisher nur wenig oder gar nichts von den Menüs oder Smartphone-App sehen können. Wann mit einer umfassenden Vorstellung der App zu rechnen ist, ist nicht bekannt. Daneben stellt sich auch die Frage, ob die genannten Funktionen auch ohne Smartphone nutzbar sein werden oder ob es Pflicht wird.