Siri liest Benachrichtigungen vor, selbst wenn Sie das nicht wünschen (Bild: CC0, Pexels via Pixabay)

​Siri liest versteckte Nachrichten vor. Wie jetzt bekannt wurde, liest Apples Sprachassistent auch dann Nachrichten vor, wenn diese auf dem Lock-Screen versteckt angezeigt werden, sodass sie eigentlich niemand lesen können sollte. Seit iOS 11 gibt es eine Sicherheitseinstellung, die das „Verstecken“ von Nachrichteninhalten auf dem Übersichtsbildschirm erlaubt.

WhatsApp, Facebook Messenger und viele andere Apps senden Ihnen Benachrichtigungen. Nun gibt es seit iOS 11 die Möglichkeit, den Inhalt der Benachrichtigungen zu verstecken, wenn Sie das Smartphone nicht beispielsweise durch Touch ID oder Face ID am iPhone X entsperren.

Siri liest versteckte Nachrichten vor

Den Sprachassistenten Siri scheint das nicht zu stören. Tatsächlich liest er den Inhalt von versteckten Benachrichtigungen vor, ohne mit der Wimper zu zucken. Das stellt ein Problem für Ihre Privatsphäre dar. Schließlich können auch Fremde mit Siri kommunizieren, wenn Sie den Sprachassistenten nicht für die Verwendung am Lock-Screen deaktivieren. Das funktioniert, geht aber zu Lasten des Bedienkomforts.

Apples Nachrichten-App nicht betroffen

Die Stimmerkennung ist nicht so weit gediehen, Ihre Stimme von vielen anderen zu unterscheiden. Deshalb besteht also die Möglichkeit, dass Fremde sich Ihre Benachrichtigungen vorlesen lassen, mit einer Ausnahme. Denn merkwürdigerweise werden Benachrichtigungen der Apple-eigenen Nachrichten-App (iMessage) nicht von Siri vorgelesen.

Der Fehler ist sowohl in iOS 11.2.6 enthalten als auch in der jüngsten Beta von iOS 11.3. Apple wurde darüber allerdings schon informiert. Apple versucht davon unabhängig die Privatsphäre bei der Nutzung des Sprachassistenten zu erhöhen. Im vergangenen Jahr wurde eine Patentanmeldung veröffentlicht, in der beispielsweise ein nur von Ihnen bekanntes Codewort helfen könnte, die Nutzung von Siri noch weiter zu personalisieren.

