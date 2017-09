Das neue iPhone 8 (Plus) wirft seine Schatten voraus. In dieser Woche, am Freitag, den 22. September, werden Sie das Apple-Smartphone auch im Handel kaufen können. Neben Schutzhüllen und Displayschutz gibt es natürlich neues (altes) Zubehör in Form von Ladeschalen fürs kabellose Aufladen oder Halterungen zum Anbringen. Für manche Nutzer ist es ihr erstes iPhone, für manche das erste mit dieser Größe. So oder so wollen wir Sie auf passendes Zubehör hinweisen.

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

> AirPower von Apple zum kabellosen Aufladen kommt erst 2018 (Bild: Apple) <

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

>

Apples neues iPhone 8 hat jetzt eine Rückseite aus Glas. Man fühlt sich an das iPhone 4 zurückerinnert. Von diesen sentimentalen Gefühlen abgesehen bringt dieser Materialwechsel den Vorteil, dass Sie das Smartphone mittlerweile „kabellos“ aufladen können. Da Apple sich bereit erklärt hat, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern sich an den Qi-Standard zu halten, stehen Ihnen schon jetzt viele Möglichkeiten offen. Trotzdem hat das Unternehmen bereits versprochen, eigene Produkte veröffentlichen zu wollen, die weitaus mehr können. Darauf müssen Sie allerdings noch eine ganze Weile warten. Die Lade-Matte „AirPower“ für Apple Watch, iPhone und AirPods wird frühestens Anfang 2018 in den Handel kommen.

Wenn Sie solange nicht warten möchten, klicken Sie sich durch unsere Galerie.