27.12.2016 - 10:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Foxconn und Apple sind seit vielen Jahren eng miteinander verbunden. Einem aktuellen Bericht aus China zufolge soll die bereits sehr gute Partnerschaft noch weiter gestärkt werden, indem man gemeinsam nach Südostasien expandiert. Besonders Apple soll hierbei eine treibende Kraft sein und mit viel Engagement seine Expansionspläne verwirklichen wollen. Dabei ist vor allem von neuen Forschungszentren die Rede.



Laut dem chinesischen Newsmagazin Economic Daily News soll Apple derzeit aggressiv daran arbeiten in Südostasien weiter zu expandieren. Dadurch will man nicht nur die Partnerschaft mit dem Produzenten Foxconn weiter stärker, sondern neue Impulse in der Forschung und Entwicklung neuer Technologien setzen. Dazu sollen bereits im nächsten Jahr zwei neue Forschungszentren gebaut werden – eines in Indonesien und eines in Shenzhen.

Apple strebt bereits seit einiger Zeit an weitere Regionen mit entsprechenden Forschungseinrichtungen zu bedenken. So ist auch Indien seit einiger Zeit im Gespräch und das Unternehmen investierte dort bereits über 44 Millionen US-Dollar in ein Forschungszentrum. Über einen neuen Standort in Indonesien wird ebenfalls länger spekuliert und die Gerüchte könnten bald Gestalt annehmen. Dies würde Apple zusätzlich erlauben LTE-Produkte in Indonesien zu verkaufen und dort Apple Stores zu eröffnen. Denn die gesetzlichen Regelungen sind ähnlich wie in Indien, da Unternehmen Fabriken oder Forschungszentren in dem Land unterhalten müssen, um Ihre Produkte verkaufen zu dürfen.

Das R&D-Zentrum in Shenzhen hingegen hätte einen anderen Vorteil. Durch die Nähe zu den Foxconn-Fabriken wäre hierdurch eine bessere – engere – Zusammenarbeit zwischen Apple und Foxconn möglich. Wir sind gespannt, wann die neuen Einrichtungen erste Früchte tragen werden.