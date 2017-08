14.08.2017 - 10:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst in der letzten Woche haben wir darüber berichtet, dass das iPhone 8 neben Spacegrau und Silber in einer weiteren Farbe erscheinen wird. Während man wohl von einer Roségold-Variante absehen wird, soll es eine Version in einem schicken Kupfer-Ton geben. Diese hat laut einem Post in dem sozialen Netzwerk Weibo auch schon einen Namen. So soll Apple die neue Farbe „Blush Gold“ nennen.



Im letzten Jahr führte Apple mit dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus die neue Farbe „Diamantschwarz“ ein und bot damit ein elegantes Hochglanz-Finish an. Allerdings gab es einen Haken. Die Farbvariante gab es nur mit 128 GB und 256 GB. Mit dem iPhone 8 könnte das Unternehmen einen ähnlichen Weg gehen. Die neue Farbvariante soll laut einem Insider auf Weibo hingegen nur als 64-GB- und 128-GB-Modell zur Verfügung stehen und geht den Weg damit in die andere Richtung. Auf diesen Umstand wies Benjamin Geskin hin, der sich bereits mit Mockups und „iPhone 8“-Renderings einen Namen gemacht hatte. Er gab auf Twitter bekannt, dass der Name aus einer Liste von Apples Fabrikanten Foxconn stammt.

Vor wenigen Tagen meldete sich auch der bekannte KGI-Securities-Analyst Ming-Chi Kuo zu Wort und sagte, dass das iPhone 8 in Kupfer-Gold, Weiß und Schwarz erscheinen werde. Die Veröffentlichung soll etwa zeitgleich mit dem iPhone 7s und 7s Plus erfolgen, während das achter Modell in sehr begrenzten Mengen verfügbar sein soll.

Seither gab es mehrere neue Bilder und sogar Videos zum iPhone 8. Darunter befand sich kürzlich auch ein Vergleich mit dem iPhone 7s Plus, welches einen interessanten Einblick in den Größenunterschied der beiden Geräte gab.