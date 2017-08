09.08.2017 - 10:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten September kündigte Apples CEO Tim Cook an, dass man an einem Spinoff der beliebten „Carpool Karaoke“-Reihe aus „The Late Late Show“ mit James Corden arbeitet. Diese sollte laut Eddy Cue eigentlich im April veröffentlichen. Aus unbekannten Gründen konnte man den Termin nicht halten. Seit gestern Abend ist es soweit und Sie können als „Apple Music“-Abonnent die erste Folge der Show anschauen.



09.08.2017 - 10:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Apple Music)

Auf Apple Music wurde gestern Abend die erste Episode von „Carpool Karaoke – The Series“ veröffentlicht. In dieser nimmt Late-Night-Talker James Corden auf dem Fahrersitz Platz und spricht mit Hollywoodstar Will Smith über Familie, Karriere und andere teils witzige Erlebnisse. Zwischendrin darf immer wieder mit Gesangseinlagen der beiden gerechnet werden.

Apple beschreibt die Serie wie folgt:

„Hohckarätige Stars nehmen dich in dieser Originalserie mit auf eine witzige Karaoke-Spritztour. In jeder Folge erwartet dich ein neues, überraschendes Gespann, das sich ein Auto teilt, Hits aus seiner persönlichen Playlist singt und auf Abenteuertour geht.“

Neben Will Smith und James Corden werden auch Miley, Noah, Billy Ray und die ganze Cyrus-Familie, Shakira und Trevor Noah, die beiden „Game of Thrones“-Stars Sophie Turner und Maisie Williams, Queen Latifah und Jada Pinkett Smith, John Legend, Alicia Keys und Taraji P. Henson sowie LeBron James im Auto Platz nehmen. Auch Billy Eichner und Metallica teilen sich ein Auto und machen die Stadt gemeinsam unsicher, während sie zu ihren Lieblingssongs mitsingen. Laut Apple sollen noch viele weitere Stars in der Serie zu sehen sein. Einen kleinen Vorgeschmack können Sie sich in den Trailern zu Episode 2 und 3 holen.