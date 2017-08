08.08.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das iPhone 8 soll schon im nächsten Monat vorgestellt werden und immer mehr Details kommen vorab ans Licht. Nun sind auf Weibo Fotos aufgetaucht, die eine neue iPhone-Farbe zeigen sollen und die sieht richtig genial aus. Dafür wird Roségold vermutlich geopfert werden.



Das iPhone 8 soll im September 2017 vorgestellt werden und vermutlich wird Apple das neue Smartphone in drei Farben anbieten. Schwarz, Silber und Kupfer. Letzteres ist die neue Farbe, die offenbar das alte Rotgold ablösen soll.

Potential ‘Copper Gold’ iPhone 8 Color Depicted in New Images https://t.co/gLHmO1XRg8 pic.twitter.com/veSCzOpGch — TheTechLicense (@Thetechlicense) August 7, 2017

Die Fotos stammen vom chinesischen Dienst Weibo, auf dem sie anonym veröffentlicht wurden. Es ist selbstverständlich möglich, dass es sich um eine Fälschung handelt oder schlicht nicht alle verfügbaren Modelle abgebildet wurden. Das iPhone 7 gibt es aktuell in sechs verschiedenen Farben.

Das iPhone 8 wird voraussichtlich das erste große iPhone-Redesign seit dem iPhone 6 im Jahr 2014 sein. Zudem soll es eine schnurlose Aufladefunktion und eine besser gegen Wasser abgedichtetes Gehäuse geben. So soll die Position des iPhone als Premium-Gerät gestärkt werden. Ebenfalls erwartet werden das iPhone 7s und das iPhone 7s Plus. Diese Geräte sollen im Gehäuse des aktuelle iPhone-7-Design gesteckt werden. Hier soll die Prozessorleistung verbessert werden, heißt es gerüchteweise.

Das iPhone 8 soll auf die traditionelle Home-Taste verzichten. Dafür soll den Gerüchten nach der Bildschirm größer sein - er wird praktisch die gesamte Vorderseite des Gerätes bedecken. Es wird auch spekuliert, ob der Touch-ID-Sensor unter das Display kommt oder ein neuer Platz an der Rückseite geschaffen werden muss.

Apple arbeitet beim iPhone 8 angeblich an einer Funktion, mit der das iPhone per Gesichtserkennung entsperrt werden kann. Sie erfasst das Gesicht dreidimensional, um sich nicht durch Fotos täuschen zu lassen. Das iPhone 8 soll demnach Benutzer per Face ID (so nennt Apple die Gesichtserkennung) identifizieren können und schaltet dann das Smartphone frei. Die Gesichtserkennung funktioniert sogar, wenn das iPhone auf dem Tisch liegt. Das könnte den Fingerabdrucksensor Touch ID ergänzen oder ersetzen.