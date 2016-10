20.10.2016 - 11:32 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Wer absolut alle erdenklichen Informationen zu jedweder Apple-Hardware im Überblick sehen möchte, sollte sich Mactracker installieren. Mactracker ist eine kostenlose Mac-App, die nicht nur vollständige technische Spezifikationen zu Apple-Geräten, sondern auch Benchmarks, Software-Informationen und Links zur Aufrüstung der Geräte liefert. Der Entwickler hat die Anwendung nun mit Informationen zu Apples neuesten Produkten aktualisiert.



(Bild: Mactracker, Ian Page)

Mactracker ist in einer neuen Version erschienen. Der Entwickler Ian Page hat die Anwendung auf die Version 7.6 aktualisiert. In der kostenlosen Mac-App sind alle Hardware-Produkte Apples mit den vollständigen technischen Spezifikationen enthalten. Darunter befinden sich auch das neue iPhone 7 und das iPhone 7 Plus, sowie die Apple Watch Series 2.

Mactracker: Absolut alle Informationen zu Apple-Hardware

Mactracker listet alle Geräte, die Apple verkauft und somit nicht nur Mac-Rechner, das iPhone und die Apple Watch, sondern auch Apple TV, WLAN-Router, Bildschirme, das Magic Keyboard, die Magic Mouse und viele mehr. Neben den technischen Spezifikationen enthält Mactracker auch Benchmarks (mittels Geekbench 4) der verschiedenen Produkte und mit welchen Betriebssystem-Versionen sie kompatibel sind. Wer beispielsweise wissen möchte, auf welchen Geräten macOS Sierra problemlos installiert werden kann, findet diese Information in der Anwendung. Oder wer seinen Mac mit mehr Arbeitsspeicher aufrüsten möchte, findet in Mactracker genaue Informationen zum passenden RAM-Typ und auch Links zu Anleitungen, wie dies für den spezifischen Rechner funktioniert. Außerdem lassen sich in der Mac-App auch verschiedene Apple-Geräte gleichen Typs, zum Beispiel zwei iPhone-Modelle, miteinander vergleichen.

Mactracker setzt mindestens das Betriebssystem OS X 10.7 Lion voraus. In wenige Wochen wird es zudem ein weiteres Update geben, denn Apple wird Ende nächster Woche voraussichtlich eine neue Mac-Familie vorstellen. Für iOS steht die Anwendung übrigens auch zur Verfügung.