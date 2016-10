Gerüchte um die Einführung eines neuen MacBook Pro mit Touchleiste gab es schon einige Zeit. Nun heißt es abermals, dass der Anbieter aus Cupertino noch diesen Monat ein Upgrade für seine Hardware vorstellen wird. Gleichzeitig erfahren wir erstmals, dass das MacBook Air aus dem Portfolio des Anbieters gestrichen werden soll.

Rendergrafik von MacBook Pro mit OLED-Touchleiste (Bild: Martin Hajek)

Die japanische Webseite MacOtakara behauptet, dass der Hersteller aus Cupertino weiterhin am Fahrplan festhält, noch im Oktober neue MacBook Pro vorstellen zu wollen. Als Quelle gibt man „verlässliche“ Quellen aus dem Bereich „chinesischer Zulieferer“ an. Demzufolge sollen neue MacBook Pro sowohl diesen Monat noch angekündigt werden, als auch an den Einzelhandel ausgeliefert werden. Dass die Geräte eine OLED-Touchleiste erhalten sollen, ist mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, nachdem bereits Fotos eines Chassis mit einer Aussparung bekannt wurden und außerdem Hinweise auf eine solche im Quellcode von Apples Betriebssystem gefunden wurden.

Es heißt, dass die neuen MacBook Pro USB-C und Thunderbolt 3 unterstützen würden. Herkömmliche USB-Schnittstellen und der MagSafe-Adapter würden jedoch nicht mehr länger angeboten werden. Dies kennen Nutzer bereits vom 12-Zoll-MacBook.

Konkrete Daten für eine Präsentation, geschweige denn den Verkauf, sind weiterhin nicht bekannt. Apple hat allerdings der Termin für die Bekanntgabe seiner Quartalszahlen vorgezogen. Der neue Termin ist der 25. Oktober. Ursprünglich sollte das Quartalsergebnis am 27. Oktober bekannt gegeben werden. Es ist denkbar, dass kurze Zeit später ein Oktober-Special-Event abgehalten wird, auf dem der Anbieter die neuen Produkte der Öffentlichkeit vorstellen wird.

11 Zoll MacBook Air wird eingestellt

Darüber hinaus heißt es in dem Bericht MacOtakaras jedoch, dass Apple das 11-Zoll-Modell des MacBook Air nicht mehr länger anbieten wird. Die 13-Zoll-Variante soll allerdings noch verkauft werden.