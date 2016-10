23.10.2016 - 00:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple soll auf dem Event am 27. Oktober 2016 weder ein 5K-Retina-Display noch einen neuen iMac vorstellen sondern lediglich neue MacBook und MacBook Pro. Das sagt der Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities, der sich in der Vergangenheit schon oft durch zuverlässige Vorabinformationen auszeichnete.



So könnte das neue MacBook Pro mit OLED aussehen (Bild: Martin Hajek (@deplaatjesmaker)

KGI-Analyst Ming-Chi Kuo weiß angeblich genau, was Apple auf dem Event "hello again" vorstellen wird und was nicht. Für Fans des iMac wird es demnach genauso wenig Neuigkeiten geben wie für alle, die einen Nachfolger für das Thunderbolt-Display erwartet hatten.

Apple soll hingegen nur ein neues MacBook mit 13 Zoll großer Bildschirmdiagonale, ein neues MacBook Pro 13 Zoll und ein 15 Zoll großes MacBook Pro vorstellen. Ein neuer iMac soll hingegen erst in der ersten Jahreshälfte 2017 auf den Markt kommen. Dann könnte auch ein 5K-Display im 27-Zoll-Format erscheinen, meint Kuo. Eventuell macht es Apple aber genau wie beim MacPro und kündigt die neuen Modelle schon jetzt an, verweist aber auf eine spätere Verfügbarkeit.

Nach KGI-Informationen wird Apple drei neue MacBooks in zwei Produktlinien vorstellen. Das neue Retina MacBook Pro mit Touch-ID, OLED-Funktionsleiste und neuer Hardware-Ausstattung soll in einer 13- und in einer 15-Zoll-Variante erscheinen. Das OLED soll einen eigenen Prozessor bekommen, der ungefähr so leistungsfähig wie der S2 in der Apple Watch der zweiten Generation ist. Außerdem sollen angeblich nur noch USB-C-Anschlüsse und ein 3,5mm-Klinkenanschluss vorhanden sein.

In den Notebooks soll Intels Skylake-Prozessor seinen Dienst verrichten. Das Display soll die gleiche Auflösung aufweisen wie die bisherigen Modelle, aber dank eines neuen Panel-Typs energiesparender arbeiten. Als Zusatzoption soll eine 2 TByte große SSD angeboten werden. Ob Apple einen MagSafe-Adapter für USB-C anbietet, ist nicht sicher.

Das neue 13 Zoll MacBook soll der Nachfolger des MacBook 12 Zoll sein, das Apple 2015 vorstellte. Vielleicht stecken im 13 Zoll großem MacBook mehrere Schnittstellen. Was mit dem 12-Zoll-Modell passieren wird, erwähnte KGI genauso wenig wie das Schicksal des MacBook Air.

Bild: Martin Hajek (@deplaatjesmaker)