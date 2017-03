31.03.2017 - 09:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Kaum eine Woche vergeht ohne neue Werbespots von Apple. In dieser Woche steht einmal das iPad Pro im Mittelpunkt. Apple löst in den frisch veröffentlichten Videos wieder auf einfachste Weise die Alltagsproblem von Computer-Nutzern. Die drei neuen Spots stellen vor allem das Design, die Batterielaufzeit und Flexibilität der Apple-Pro-Tablets vor, die wie einmal mehr mit ihren Witz und Charme zu bestechen wissen.



31.03.2017 - 09:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

„Mein Laptop war nach der halben Flugstrecke leer" (Bild: Apple)

Obwohl wir in den ersten drei Monaten in 2017 neue Modelle der „iPad Pro"-Serie erwartet hatten, kam in der letzten Woche nur ein „iPad" ohne große Bühnenshow auf den Markt. Und auch Apple hat es sich nicht nehmen lassen und in den letzten drei Monaten nochmal gehörig die Werbetrommel für seine Pro-Tablets gerührt. Dabei entstanden tolle Werbespots, die die Alltagsprobleme von Computer-Nutzern auf einfach wie auch witzige Weise lösen – nämlich mit dem iPad Pro.

Das erste Video wurde bereits vor einiger Zeit auf Twitter veröffentlicht, ist aber auch endlich auf YouTube zu finden. Darin beschreibt eine PC-Nutzerin, dass ihr Laptop „fünf Millionen Tonnen wiegt". Die Lösung ist natürlich Apples iPad Pro, welches super dünn und sehr leicht ist, obwohl auch anspruchsvolle Apps wie Excel verwendet werden können.

Egal, ob Internat oder Studentenwohnheim - in manchen Umgebungen fällt das Lernen beziehungsweise Arbeiten schwierig. Dieses Problem hat auch Tal. Selbstverständlich ist auch hier die Lösung ganz einfach: „geh mit dem iPad Pro raus und lerne damit überall"

Der dritte Spot zielt vor allem auf Vielflieger ab, deren Laptop oft schon bei der halben Flugstrecke schlappmacht. Mit dem iPad Pro hat man laut Apple ein leistungsstarkes Gerät parat, dessen Batterie den ganzen Tag hält und „die Reise weniger schmerzlich macht".