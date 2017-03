30.03.2017 - 22:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Profibastler von iFixit haben das neue Budget-iPad auseinandergenommen und bestätigt, dass es sich bei dem neuen 9,7-Zoll-Tablet im Grunde genommen um ein ein Original iPad Air handelt.



30.03.2017 - 22:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

iPad der 5. Generation (Bild: iFixit)

iPad der 5. Generation (Bild: iFixit) 1 /2

iFixit hat bei einem Teardown die Innereien des neuen 9,7-Zoll-iPad der fünften Generation freigelegt, das Apple in der letzte Woche enthüllt hatte. Nicht überraschend: Das Innere sieht im Grunde genommen genauso aus wie ein Original-iPad Air. Auf der Außenseite gab es hingegen leichte Änderungen. So fehlt der mechanische Schalter zur Bildschirmarretierung, die Mikrofonlöcher sind kleiner geworden und es gibt nur noch eine einzeilige Lautsprecherloch-Reihe.

Im 1:1-Vergleich zeigt sich, dass beim ursprünglichen iPad Air das WLAN-Modul auf der etwas größer ist als das im neuen 9,7-Zoll-iPad. Das neue iPad ist genauso schwierig zu reparieren wie alle anderen iOS-Geräte von Apple. Die Frontplatte ist auf das Gerät geklebt und auch sonst halten starke Klebstoffe alles an Ort und Stelle. Der Akku wurde dankenswerterweise nicht an das Logic Board gelötet. Das Display ist nicht mit dem Digitizer verbunden, so dass sich die Teile separat ersetzen lassen.

Beim neuen 9,7-Zoll-iPad geht alles um den Preis. Es ist das günstigste neue Tablet, das Apple jemals verkauft hat. Der Preis beginnt in den USA bei 329 US-Dollar. Apple hat jedoch den Prozessor ausgetauscht und ein A9-Modell eingesetzt. Außerdem wird behauptet, dass ein helleres Display als im iPad Air 2 verwendet wird. Das neue Gerät ist etwas dicker und schwerer als das iPad Air 2. Auch die gute Antireflexbeschichtung fehlt.

Die technischen Spezifikationen sind ansonsten identisch mit dem iPad Air 2, einschließlich der Display-Auflösung von 2.048 x 1.536 Pixeln (264 dpi). Auch die 8-Megapixel Kamera auf der Rückseite und die iSight-Kamera mit 1,2-Megapixel-Auflösung sind nichts neues.

Das neue iPad wird hierzulande in den Farbstellungen Silber, Gold und Space Grau ab rund 400 Euro (32 GByte WLAN) verkauft. Das Modell mit 32 GByte und LTE wird für rund 560 Euro angeboten.