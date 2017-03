27.03.2017 - 20:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach langer Beta-Phase hat Apple iOS 10.3 und macOS 10.12.4 für die Öffentlichkeit freigeben. Gleichzeitig hat man zusätzlich sämtliche iWork-Apps für beide Betriebssysteme und auch die iCloud-Webapps aktualisiert. Neben den üblichen Leistungsverbesserungen erwarten Sie zahlreiche neue Funktionen sowie eine verbesserte Integration von Touch ID für passwortgeschützte Dokumente. Besonders die iOS-Apps profitieren stark von der neuen Aktualisierung.



macOS 10.12.4, iOS 10.3 und Updates für sämtliche iWork-Apps sind da (Bild: pixeldima / Mockdrop.io / Screenshot Mac Life)

Pages, Numbers und Keynote haben heute für macOS und iOS frische Aktualisierungen erhalten. Die iWork-Updates sind jedoch nicht nur kosmetischer Natur, sondern bringen auch neue Funktionen mit sich. Ein besonderes Feature wurde in sämtliche iWork-Apps und Versionen integriert: Ab sofort ist es möglich, dass man passwortgeschützte Dokumente mittels Touch ID schneller öffnen kann. Am Mac ist dieses Feature natürlich auf das neue MacBook Pro mit Touch Bar begrenzt, während unter iOS deutlich mehr Geräte mit „Touch ID"-Sensor unterstützt werden.

Für Pages-Nutzer dürfte auch das Hinzufügen von Lesezeichen sein. Dadurch wird es möglich einfach einen Dokumentteil mit einem anderen zu verlinken. Nebenbei lassen sich auch mathematische Gleichungen mit LaTeX- oder MathML-Notation einfügen und bringen damit deutlich mehr Komfort.

Bei Numbers lassen sich hingegen aktuelle und historische Börseninformationen über die Einfügen-Funktion einfach zu Tabellen hinzufügen. Gleichzeitig lassen sich jetzt auch Datumsangaben, Uhrzeiten und Währungen passend zur Sprache oder Region individualisieren.

Letzteres Feature wurde auch für die neuen Keynote-Versionen übernommen. Als besonderes Extra kann man nun auch die erstellten Präsentationen ganz einfach als interaktiven Inhalt auf Medium, Wordpress oder anderen Webseiten posten.

Wir haben nochmals sämtliche Neuerungen für die iWork-Apps auf macOS und iOS für Sie zusammengestellt:

Neue Funktionen von Pages 6.1 (macOS)

• Hinzufügen von Lesezeichen, um einen Dokumentteil einfach mit einem anderen zu verknüpfen

• Hinzufügen ansprechender mathematischer Gleichungen mit LaTeX- oder MathML-Notation

• Schnelles Öffnen passwortgeschützter Dokumente mit Touch ID auf dem neuen MacBook Pro mit Touch Bar

• Einfaches Ersetzen von Schriften im gesamten Dokument

• Importieren und Exportieren von Dokumenten im RTF-Format (Rich Text Format)

• Neue Bezugslinien erleichtern das Lesen von Kreisdiagrammen

• Die neuen Funktionen „Aktien“ und „Währung“ bieten in Tabellen aktuelle Informationen über Wertpapiere

• Anpassen von Datumsangaben, Uhrzeiten und Währungen für die jeweilige Sprache oder Region

Neue Funktionen von Numbers 4.1 (macOS)

• Einfaches Hinzufügen aktueller oder historischer Börseninformationen in Tabellenkalkulationen

• Schnelles Öffnen passwortgeschützter Tabellenkalkulationen mit Touch ID auf dem neuen MacBook Pro mit Touch Bar

• Neue Bezugslinien erleichtern das Lesen von Kreisdiagrammen

• Einfaches Ersetzen von Schriften in der gesamten Tabellenkalkulation

• Bei der Zusammenarbeit an einer Tabellenkalkulation können jetzt Blätter ausgeschnitten, kopiert, eingesetzt und dupliziert werden

• Anpassen von Datumsangaben, Uhrzeiten und Währungen für die jeweilige Sprache oder Region

Neue Funktionen von Keynote 7.1 (macOS)

• Neue Objektlisten erleichtern selbst in komplexen Folien das Auswählen, Bearbeiten und Verwalten von Objekten

• Neue Option zum Anzeigen invertiert dargestellter Moderatornotizen für die bessere Lesbarkeit bei ungünstigen Lichtverhältnissen

• Einfaches Ersetzen von Schriften in der gesamten Präsentation

• Neue Bezugslinien erleichtern das Lesen von Kreisdiagrammen

• Schnelles Öffnen passwortgeschützter Präsentationen mit Touch ID auf dem neuen MacBook Pro mit Touch Bar

• Die neuen Funktionen „Aktien“ und „Währung“ bieten in Tabellen aktuelle Informationen über Wertpapiere

• Posten interaktiver Präsentationen auf Medium, WordPress und anderen Websites

• Importieren von Keynote 1.0-Präsentationen

• Anpassen von Datumsangaben, Uhrzeiten und Währungen für die jeweilige Sprache oder Region

Neue Funktionen von Pages 3.1 (iOS)

• Formatieren von Text als „Hochgestellt“ oder „Tiefgestellt“, Verwenden von Ligaturen und Ändern der Hintergrundfarbe für Text

• Hinzufügen von Lesezeichen, um einen Dokumentteil einfach mit einem anderen zu verknüpfen

• Hinzufügen ansprechender mathematischer Gleichungen mit LaTeX- oder MathML-Notation

• Schnelles Öffnen passwortgeschützter Dokumente mit Touch ID

• Importieren und Exportieren von Dokumenten im RTF-Format (Rich Text Format)

• Einfaches Ersetzen fehlender Schriften im Dokument

• Neue Bezugslinien erleichtern das Lesen von Kreisdiagrammen

• Anpassen von Datumsangaben, Uhrzeiten und Währungen für die jeweilige Sprache oder Region

Neue Funktionen von Numbers 3.1 (iOS)

• Einfaches Hinzufügen aktueller oder historischer Börseninformationen in Tabellenkalkulationen

• Leistungsstarke neue Oberfläche zum schnellen und leichten Eingeben und Bearbeiten von Daten und Formeln

• Neues Aktionsmenü, mit dem die wichtigsten Aufgaben nur einen Fingertipp entfernt sind

• Schnelles Öffnen passwortgeschützter Tabellenkalkulationen mit Touch ID

• Formatieren von Text als „Hochgestellt“ oder „Tiefgestellt“, Verwenden von Ligaturen und Ändern der Hintergrundfarbe für Text

• Neue Bezugslinien erleichtern das Lesen von Kreisdiagrammen

• Einfaches Ersetzen fehlender Schriften in der Tabellenkalkulation

• Bei der Zusammenarbeit an einer Tabellenkalkulation können jetzt Blätter ausgeschnitten, kopiert, eingesetzt und dupliziert werden

• Anpassen von Datumsangaben, Uhrzeiten und Währungen für die jeweilige Sprache oder Region

• Verwenden von formatiertem Text in Tabellenzellen

Neue Funktionen von Keynote 3.1 (iOS)

• Anpassen von Folienvorlage und Folienhintergrund

• Testen einer Präsentation mit aktueller Folie, Moderatornotizen und Timer im gleichen Bildschirm

• Schnelles Öffnen passwortgeschützter Präsentationen mit Touch ID

• Formatieren von Text als „Hochgestellt“ oder „Tiefgestellt“, Verwenden von Ligaturen und Ändern der Hintergrundfarbe für Text

• Einfaches Ersetzen fehlender Schriften in der Präsentation

• Neue Bezugslinien erleichtern das Lesen von Kreisdiagrammen

• Importieren von Keynote 1-Präsentationen

• Posten interaktiver Präsentationen auf Medium, WordPress und anderen Websites

• Anpassen von Datumsangaben, Uhrzeiten und Währungen für die jeweilige Sprache oder Region