Ab sofort können Sie das neue macOS Sierra 10.12.4 im Mac App Store als Software-Update herunterladen. Apple hat nach einer umfangreichen Betaphase am Abend unserer Zeit den Download freigegeben. Sie können sich als Mac-Nutzer unter anderem auf den neuen Nightshift-Modus freuen, der in den Abendstunden blaue Lichtanteile am Display herausfiltert, damit Sie besser einschlafen können.

macOS Sierra: das neue Update wartet (Bild: Stefan Molz)

Neben dem neuen macOS 10.12.4 hat Apple außerdem iOS 10.3, sowie Updates für watchOS und tvOS herausgegeben. Diese können Sie ebenfalls bereits herunterladen.

Night-Shift-Modus in macOS Sierra

Öffnen Sie den App Store an Ihrem Mac und laden sich das jüngste Update auf macOS Sierra 10.12.4 herunter. Sie erhalten unter anderem den Night-Shift-Modus, den Sie von iOS bereits kennen. Dieser Modus sorgt automatisch nach Sonnenuntergang dafür, dass Farbanteile aus der Displayanzeige herausgefiltert werden – vorwiegend im blauen Farbspektrum –, von denen wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Sie uns wach halten und ein Einschlafen erschweren. Dieser Modus hat am iPhone und iPad vielen Käufern bereits gute Dienste geleistet. Nun hat Apple ihn mit der jüngsten Veröffentlichung des Updates auch seinen Desktop- und Mobil-Computer spendiert.

Sie aktivieren den Night-Shift-Modus über die Mitteilungszentrale. Zuoberst, an der Stelle an der auch der Schieberegler für „Nicht stören“ zu finden ist, gibt es nun einen weiteren. Mit diesem können „Night Shift“ ein- und ausschalten. In der Regel sind diese Schieberegler verdeckt, da die Mitteilungszentrale das Datum und aktuelle Wetter prominent anzeigt. Ziehen Sie mit der Maus oder dem Trackpad die Seite der Mitteilungszentrale einfach ein wenig nach unten, dann sehen Sie die neue Einstellung. Vergleichbar ist dieses Verhalten mit der Suchfunktion in den Einstellungen von iOS. Denn auch dort ist das Suchfeld in der Regel verdeckt und Sie müssen es erst freilegen.

Siri und Diktat erweitert

Apple hat außerdem macOS 10.12.4 und Siri die Unterstützung für den Cricket-Sport angedeihen lassen. Sie können auch Ergebnisse und Statistiken der indischen Premier League und des International Cricket Council über den Sprachassistenten abfragen.

Darüber hinaus wurde die Diktat-Funktion von Apples Desktop-Betriebssystem ebenfalls erweitert. Sie können darüber nun auch Text im Shanghai-Dialekt einsprechen.

Weitere Änderungen betreffen PDF, Vorschau, Mail und mehr

Wie üblich gibt es natürlich diverse Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen mit dem Update. Und natürlich hat Apple außerdem eine ganze Reihe von Sicherheitslücken geschlossen.

In jedem Fall können Sie aber auch darauf hoffen, dass das Rendern und Kommentieren von PDF-Dateien in der App Vorschau jetzt wieder reibungslos funktioniert. Zudem wurde die Sichtbarkeit der Betreffzeile in Mail-Konversationen verbessert.

Lange Betaphase vorausgegangen

Wenn Sie Mac Life öfter Lesen, dann sind Ihnen in den letzten Wochen diverse Meldungen über Betaversionen aufgefallen. Apple hat für das neue macOS 10.12.4, wie auch iOS 10.3, das ebenfalls heute veröffentlicht wurde, relativ viele kleinschrittige Betaversionen veröffentlicht. Erst letzte Woche war „Beta 8“ von macOS 10.12.4 ausgeteilt worden.