10.01.2017 - 12:53 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern war der zehnte Geburtstag des iPhone. Dazu äußerten sich nicht nur Apple-CEO Tim Cook und Phil Schiller zum Jubiläum und sagten, dass „das Beste noch kommt". Auch der ehemalige Apple-Mitarbeiter, iPod-Erfinder und Nest-Mitbegründer Tony Fadell hat ein paar Worte über das erste iPhone verloren und erzählte interessante Anekdoten aus der Entwicklung und wie er beinahe einen Prototypen verloren hat.



(Bild: Jonathan Sprague—Redux)

Wenn man heute den Namen Tony Fadell hört, denkt man an zwei Produkte – das Nest Thermostat und den iPod. Die Entwicklung des tragbaren Musikplayers brachte ihm auch den Spitznamen „iPod-Erfinder" beziehungsweise „godfather of the iPod" ein. Nachdem iPod hat er auch am iPhone maßgeblich mitgewirkt. In einem neuen Interview mit der BBC hat Fadell nun ein paar Erinnerungen geteilt.

Beispielsweise wäre er fast entlassen wurden, da der mit einem Prototypen des ersten iPhone unterwegs war und diesen kurzzeitig verloren hatte. Steve Jobs wollte das Projekt um jeden Preis geheimhalten und hat gedroht, dass jeder der für einen Leak verantwortlich ist, sofort gefeuert wird. Fadell und eine kleine Gruppe suchten daher rund zwei Stunden nach dem Prototypen, bis sie ihn schließlich wiederfanden.

„Es ist mir aus der Tasche gefallen und zwischen die Sitze gerutscht!"

Fadell ging in dem Interview auch auf den Prototypen ein, der vor einigen Tagen den Weg in das Internet fand und ein völlig anderes Bedienkonzept zeigt als schlussendlich vorgestellt wurde. Das Konzept basierte dabei auf dem Click Wheel des iPods. Dieses sollte digital in der unteren Bildschirmhälfte dargestellt werden und für eine einfache Bedienung sorgen. Doch ganz so leicht war es dann doch nicht, sodass man sich dagegen entschied.

„Wir haben es in ein Wählscheibentelefon der Sechziger verwandelt", erinnerte sich Fadell.

Etwa zur gleichen Zeit befand sich ein Mac mit Touchscreen in Entwickung, das ihm Jobs erst später zeigte:

„Sie arbeiteten im Geheimen daran. Es hat die Größe einer Tischtennisplatte. Steve zeigte es mir und sagte: „Ich möchte das nehmen und es in einem iPod verwenden."" (...) „Wir brauchten tausende Leute die daran zur gleichen Zeit arbeiteten, um es rechtzeitig für die Veröffentlichung fertig zu bekommen." (...) „Und danach hatten wir nur noch sechs Monate bis zum Marktstart. Offensichtlich haben wir es geschafft, aber es war nicht einfach."

Nebenbei gab es noch einen Disput zwischen Fadell und Jobs über die Verwendung eines Stylus. Jobs war strikter Gegner, sodass Fadell das Team heimlich daran arbeiten ließ. Sowohl die Click Wheel-Idee als auch der Stylus wurden dann während der offiziellen Präsentation des iPhone Classic von Steve Jobs mehrfach aufs Korn genommen.