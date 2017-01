Heute hat Apple allen Grund zum Feiern. Vor einer Dekade stand der damalige Apple-CEO Steve Jobs auf der Bühne und zeigte uns einen „Widescreen iPod mit Touchbedienung", ein „revolutionäres Mobiltelefon" und einen „bahnbrechenden Internet-Communicator" – alles in einem Gerät. Dem iPhone. Seitdem hat sich das Apple-Smartphone in großen Schritten weiterentwickelt. Passend zum Geburtstag gab es nun eine Pressemitteilung.

Auf der MacWorld 2007 in San Francisco stellte Steve Jobs das iPhone vor. Damit rief man die mobile Revolution aus und ebnete den Weg für neue Technologien und die sozialen Netzwerke. Dies kommentierte natürlich auch der derzeitige Apple-CEO Tim Cook mit typischen Aussagen:

„Das iPhone ist ein essenzieller Teil des Lebens unserer Kunden und heute defininiert es mehr als jemals zuvor die Art wie wir kommunzieren, uns amüsieren, arbeiten und leben," sagt Tim Cook, Apples CEO. „Das iPhone setzte den Standard für die mobile Datenverarbeitung in seiner ersten Dekade und wir beginnen gerade erst. Das Beste kommt noch."

In der Mitteilung meldete sich auch Apples Phil Schiller zu Wort und sieht das Apple-Smartphone auch weiterhin als Goldstandard, an dem sich alle anderen Smartphones messen müssen.

„Es ist erstaunlich, dass vom allerersten iPhone bis zum heute neuesten iPhone 7 Plus der Goldstandard geblieben ist, nachdem alle andere Smartphones beurteilt werden. Für viele von uns ist das iPhone zum unabdingbarsten Gerät in unseren Leben geworden und wir lieben es," sagte Philip Schiller, Apples Senior Vice President of Worldwide Marketing.