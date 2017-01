Es ist das verflixte siebte Jahr, wenn Sie so wollen. 2017 entscheidet sich der Werdegang von Apples Tablet. Das Unternehmen ist sich dessen bewusst. Ob der iPhone-Hersteller in dieser Frage programmatisch denkt, oder sein Chef Tim Cook alleine wegen der Verkaufszahlen neue Wege finden muss, die Attraktivität des Tablets zu steigern, werden wir nicht auflösen können. Doch an so einem Tag wie heute lohnt der Blick zurück auf Apples Tablet. Steve Jobs hat es genau heute vor sieben Jahren auf einem Special-Event der Öffentlichkeit vorgestellt.

Steve Jobs präsentiert das iPad (Bild: Matt Buchanan, CC BY-SA 2.0)

Das iPhone war zu diesem Zeitpunkt bereits drei Jahre alt, als Apple in den Wochen vor seinem Special-Event mit dem Slogan warb, sich doch seine jüngste Kreation anzuschauen. Natürlich gab es im Vorfeld Spekulationen darüber, ob die Firma aus Cupertino tatsächlich ein Tablet vorstellen werde. Man hatte allerdings genügend Indizien gesammelt und der Name „iSlate“ verfestigte sich in der Gerüchteküche, wurde dann aber doch nicht zum Produktnamen gekürt. Immerhin gab es zu diesem Zeitpunkt sich widerstreitende Statements aus der Führungsriege. Rückwirkend betrachtet muss Steve Jobs sich selbst in seinem Standpunkt korrigiert haben. Denn er stellte uns allen ein iPad vor, obwohl er einst meinte, eine solche Gerätekategorie sei viel zu unhandlich.

Das erste iPad

Wohl auch deshalb stellte Apple ein Gerät vor, das damals schon relativ „handlich“ wirkte. Aus heutiger Sicht sind die 680 Gramm, die das Tablet wog, gar nicht so schwer. Das heutige iPad Air 2 wiegt zwar nur 437 Gramm, aber ein Quantensprung sieht anders aus. Der Bildschirm des ersten iPad war 9,7 Zoll groß und bot eine Auflösung von 1024 x 768 Pixeln. Man konnte es mit 16, 32, oder 64 Gigabyte Speicher kaufen. Angetrieben wurde das Gerät von Apples A4-Chip. In den Handel kam das Tablet bereits am 3. April 2010 in der Wi-Fi-Variante. Das UMTS-Modell ließ etwas länger auf sich warten und wurde erst zum Monatsende verkauft.

Bis heute hat sich das iPad mehrfach verändert. Mal ist es geschrumpft (iPad mini) und mal sogar gewachsen (iPad Pro 12,9). Für dieses Jahr ist zudem ein drittes Modell mit 10,5 Zoll Bildschirm-Diagonale im Gespräch. Das Tablet musste sich anpassen und trotzdem kämpf Apple mit sinkenden Verkaufszahlen. Dank der Einführung des iPad Pro und höherer Margen konnte man aber zuletzt trotz geringerer Verkaufszahlen die Umsätze durch iPad-Verkäufe auf einem Niveau halten.

Steve Jobs Produktpräsentation

Wenn Sie mit uns noch einmal in Erinnerungen schwelgen wollen, dann schauen Sie sich die Produktpräsentation des iPad durch Steve Jobs im nachfolgenden Video an.

Bild: Matt Buchanan (CC BY-SA 2.0).