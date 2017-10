04.10.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Nach einem Bericht hat der Bau von Apples neuem Hauptquartier Apple Park insgesamt 5 Milliarden US-Dollar gekostet, wofür das Hauptgebäude mit 472 Millionen US-Dollar den Löwenanteil ausmachte, gefolgt von 180 Millionen für das Steve Jobs Theater und 113 Millionen US-Dollar für Parkhäuser und Parkplätze.



Apple Park (Bild: Duncan Sinfield/ Screenshot: Mac Life)

Im September 2017 hatte Apple das erste Mal das Steve Jobs Theater für die Präsentation neuer Produkte genutzt. Mittlerweile ist auch klar, was das Gebäude gekostet hat. Apple war es 180 Millionen US-Dollar wert, wie BuildZoom aus den Baugenehmigungen erfahren hat, die detaillierte die Kosten für jedes Gebäude im Apple Park auflisten.

Der Apple Park ist das 4. teuerste Gebäude der Welt. Wie erwartet, ist das auch als „Raumschiff” bezeichnete Hauptgebäude mit 427 Millionen das teuerste Gebäude. Es ist allein mit 3.000 speziell angefertigten Glaspaneelen bestückt. Das Steve Jobs Theater kam an zweiter Stelle mit 179.437.885 US-Dollar. Es verfügt über ein Carbondach, hohe Glaswände und ein unterirdischen Veranstaltungsraum mit 1000 Sitzplätzen.

Für die Landschaftsgestaltung des Apple Parks wurden 85 Millionen US-Dollar investiert, wobei darin auch Bewässerungsanlagen enthalten sind. Interessant ist, dass Apple mehr als 25 Millionen US-Dollar für den Eingangstunnel zum Komplex ausgegeben hat.

Der vollständige Bericht ist unserer Meinung nach für Apple-Fans eine interessante Lektüre, weil darin für jedes Gebäude des Apple Parks die Kosten aufgeführt werden.

Der Apple Park ist zu klein

Apples neuer Hauptsitz wurde nicht weit von der alten Fimenzentrale gebaut. Apple hat zudem viele weitere Büros und Gebäude in der Umgebung gemietet, um alle Mitarbeiter unterbringen zu können. The Mercury News berichtet, dass Apple aber die alten Räume wohl nicht aufgeben wird. Die frei werdenden Büros der Mitarbeiter die in das neue Hauptquartier umziehen, sollen direkt an neue Mitarbeiter vergeben. Vorher saniert Apple die Büros, die Arbeiten haben schon begonnen. Und selbst das scheint nicht zu genügen, denn Apple mietet aktuell weitere Räumlichkeiten in Santa Clara, rund 10 Kilometer entfernt vom Hauptquartier an.