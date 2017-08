Das neue Hauptquartier von Apple, der Apple Park, nähert sich immer mehr der Fertigstellung und der Einzug soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Wie The Mercury News nun berichtet, gibt Apple aber die alten frei werdenden Büros nicht auf und mietet sogar neue Flächen an. Der Platz im Neubau reicht also schon jetzt nicht mehr aus, um alle Mitarbeiter unterzubekommen und die Anzahl der Mitarbeiter soll in den nächsten Wochen noch weiter steigen.

So sieht der Apple Park in einem aktuellen Drohnenvideo aus. (Bild: Maverick Media - Screenshot Youtube)

Apples neuer Hauptsitz entsteht in Cupertino nicht weit von der aktuellen Firmenzentrale, dem Apple Campus entfernt. Neben dem Campus mietet der Technologieriese viele weitere Büros und Gebäude in der Umgebung, um alle Mitarbeiter unterbringen zu könne. The Mercury News berichtet, dass Apple aber die alten Räume wohl nicht aufgeben wird. Die frei werdenden Büros der Mitarbeiter die in das neue Hauptquartier umziehen, sollen direkt an neue Mitarbeiter vergeben. Vorher saniert Apple die Büros, die Arbeiten haben schon begonnen. Und selbst das scheint nicht zu genügen, denn Apple mietet aktuell weitere Räumlichkeiten in Santa Clara, rund 10 Kilometer entfernt vom Hauptquartier an.

Apple wächst aktuell nicht nur an der Börse, sondern stellt immer mehr Mitarbeiter ein, für die Platz benötigt wird. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Investitionen in Forschung und Entwicklung erneut einen Rekordwert erreicht haben und Apple einige neue Geräte entwickelt, sowie in den Markt der Streamingdienste für Serien einsteigen möchte. Die Neueinstellungen und der große Platzbedarf passen da sehr gut ins Bild. Der aktuelle Stand der Baurarbeiten lässt sich in diesem Drohnenvideo bewundern: