26.11.2016 - 12:41 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Einige Käufer des neuen MacBook Pro haben massive Grafikprobleme bei starker Beanspruchung des Grafikchips zu beklagen. Darstellungsfehler wie flackernde Bildschirme mit farbigen Streifen oder durchscheinende Fenster aber auch Komplettabstürze wurden dokumentiert.



26.11.2016 - 12:41 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Grafikfehler beim neuen MacBook Pro (Bild: Andy Miller/Youtube/Screenshot: Mac Life)

Grafikfehler beim neuen MacBook Pro (Bild: Macrumors) 1 /2

In den Supportforen von Apple aber auch bei einigen Onlinepublikationen häufen sich Berichte von Anwender, die sich über teils heftige Grafikprobleme beim MacBook Pro beschweren, wenn rechenintensive Arbeiten mit GPU-Beteiligung durchgeführt werden. Besonders bei Adobe-Produkten scheinen die Probleme aufzutreten. Dazu zählen Premiere Pro und der Media Encoder zum Umwandeln von Videomaterial in andere Formate. Doch auch Apples eigene Anwendungen können zu Problemen führen. So haben mehrere Anwender auch bei Nutzung der Fotos-App Schwierigkeiten gemeldet.

Die Anzeigenfehler reichen von massiv flackernden Bildschirmen und Streifenbildungen bis hin zu durchscheinenden Hintergrundbildern, obwohl darüber Fenster liegen. Bei einem Anwender wurde der Bildschirm rot. So lässt sich das MacBook Pro natürlich nicht benutzen.

Der Fehler lässt sich nicht auf eine spezielle Variante der MacBook Pro festlegen. Es scheint sich nicht ausschließlich um Geräte mit dedizierter Grafikkarte zu handeln sondern auch um solche, die mit Intel-GPUs (HD Graphics 530, Iris Graphics 540, Iris Graphics 550) arbeiten. Leider scheinen besonders die Top-Modelle mit Radeon Pro 450, Radeon Pro 455 und Radeon Pro 460 betroffen zu sein, wenn man der nicht repräsentativen Umfrage von 9to5Mac glauben will. Eventuell sind die Schwierigkeiten mit Software-Updates lösbar und nur treiberbasiert. Betroffene Anwender sollten sich auf jeden Fall an Apple wenden.

Lesetipp MacBook Pro mit Touch Bar: Es darf nichts kaputtgehen Die Schrauber von iFixit haben das MacBook Pro in 13 Zoll mit Touch Bar auseinander genommen, um mal zu sehen, was drin steckt und wie gut man es... mehr

Ein anderer Fehler beim neuen MacBook Pro betrifft Anwender, die Windows über Boot Camp installiert haben. Betroffene Anwender berichten von lauten Knallgeräuschen, die ohne erkennbare Ursache aus den Lautsprechern dröhnen und diese sogar beschädigen sollen. Bei Nutzung von Virtualisierungslösungen wie Parallels Desktop tritt der Fehler nach jetzigem Stand nicht auf.