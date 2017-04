07.04.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple erlaubt es Drittanbieter nicht, den Homebutton mit Fingerabdrucksensor auszutauschen. Wenn das doch gemacht wird, erschien einige Zeit Error 53 im Display. Nun wird nur noch der Fingerabdrucksensor deaktiviert aber nicht das ganze Handy lahmgelegt. Die australische Wettbewerbs- und Verbraucherbehörde hat dennoch eine Klage gegen Apple angestrengt.



Nach Tausch des Touch-ID-Sensors ließen sich iPhones und iPads nicht mehr in Betrieb nehmen, wenn diese Reparatur weder von Apple noch von einem autorisierten Serviceunternehmen mit Originalersatzteilen durchgeführt wurde. Die Folge: Das Gerät lässt sich nicht mehr starten und zeigt den Fehler 53.

In Australien gefällt das Vorgehen von Apple den Verbraucherschützer nicht. Die Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) hat eine Klage eingereicht. Sollten sich die Verbraucherschützer vor Gericht durchsetzen können, würde Apple eine hohe Strafe drohen. Die Reparaturrichtlinien von Apple würden den Wettbewerb behindern, heißt es.

Auch in den USA bekam Apple juristischen Ärger. Ab iOS 9.2.1 wurden Geräte, die zuvor den Error 53 anzeigten, "repariert" und wieder nutzbar gemacht. Wenn seitdem ein nicht originales Touch-ID-Modell eingebaut wird, wird der Error 53 nicht mehr angezeigt und das iOS-Gerät nicht mehr komplett unbrauchbar gemacht. Allerdings funktioniert der Fingerabdrucksensor in solchen Fällen dann nicht mehr.

In einem Supportdokument erläuterte Apple damals die Vorgehensweise zum Aufspielen von iOS 9.2.1 bei einem Error 53 und entschuldigte sich außerdem für den Vorfall. Wer schon Reparaturgebühren gezahlt habe, solle sich beim Apple Support melden und erhalte das Geld zurück.

Reparaturrichtlinien versus Anwendersicherheit versus Verbraucherschutz

Betroffen sind die Homebuttons des iPhone 5s, iPhone 6 oder iPhone 6s sowie der aktuellen 7er Generation und die iPads mit Fingerabdrucksensor. Geht der Homebutton oder der darin eingebaute Sensor kaputt, liegt es nahe, ihm möglichst günstig und nicht bei Apple reparieren zu lassen.

Apple bestreitet, dass Error 53 ein Produktfehler ist. Vielmehr sei es eine Schutzfunktion, damit Hacker dem Gerät nicht die Fingerabdruck-Daten und Zahlungsinformationen aus der sicheren Enklave im Prozessor entlocken können, die für Apple Pay verwendet werden.

Apple handelt zwar augenscheinlich nicht im Sinne seiner Kunden, wenn es Reparaturen durch Dritte an diesem Bauteil ausschließt, doch bei näherer Betrachtung hat Apple durchaus ein wichtiges Argument auf seiner Seite. Immerhin schützt der Touch-ID-Sensor die Daten im Koprozessor im SoC, in dem unter anderem die Fingerabdruckdaten aber auch Infos für Apple Pay abgelegt werden. Hier will Apple aus verständlichen Gründen kein Einfallstor für Hacker oder Geheimdienste schaffen.