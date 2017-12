23.12.2017 - 10:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Nachdem Apple offiziell zugegeben hat, dass die Leistung bei iPhones mit älteren Akkus zu drosseln, fragen sich viele Leser: Wird mein iPhone künstlich langsamer gemacht? Zwei einfache Tests verraten es.



Geekbench 4 auf dem iPhone (Bild: mockdrop.io/Bildmontage: Mac Life)

Apples Intention, die iPhone-Hardware zu schützen, indem die Leistung des Smartphones bei schlechtem Akku reduziert wird, ist sicherlich gut, doch das Verfahren ist intransparent. Kein Nutzer weiß, ob sein Gerät verlangsamt wird und nicht mehr die volle Leistung bringt.

Ein wichtiger Hinweis vorab: Apple hat die Leistungsdrossel aktuell nur bei den Modellen iPhone 6, 6s, 7 und den Plus-Varianten und beim iPhone SE aktiviert. In Zukunft sollen aber auch weitere, neuere Modelle dazu kommen. Die Funktion wird jeweils über ein iOS-Update eingespielt, wobei Apple in der Vergangenheit darüber keinerlei Angaben machte, wann dies geschieht. Ob das in Zukunft so bleibt, ist angesichts des öffentlichen Ärgers, der aus der Heimlichtuerei entstand, eher zweifelhaft.

iOS selbst zeigt nicht, ob der Akku langsam in sein Alter gekommen ist und einen Hinweis auf die Schutzfunktion gibt es derzeit auch nicht. Es lässt sich nur mit Apps von Drittanbietern herausfinden, ob das Gerät langsamer geworden ist.

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Die App Geekbench 4, mit dem die Drosselungsproblematik überhaupt erst entdeckt wurde und die App CPU DasherX, die ebenfalls einen Benchmark erstellt. Der Nachteil: Beide Apps kosten Geld.

Beide Apps sollten, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, nur bei vollem Akku und mit ausgeschaltetem Stromsparmodus genutzt werden.

In Geekbench 4 müssen Sie die Punkte "CPU" und "Run Benchmark" wählen. Ein iPhone 6 sollte einen Singe-Core-Score von ungefähr 1.400 Punkten erreichen, ein iPhone 6s und SE sollten über 2200 Punkte kommen und das iPhone 7 muss gar 3350 Punkte erklimmen. Ist der Messwert im Single-Core-Score deutlich darunter, ist die Drosselung aktiv - und ihr Akku vermutlich am Ende seiner Leistungsfähigkeit angekommen. Dazu gleich mehr.

Die ebenfalls kostenpflichtige App CPU Dasher64 für 2,29 Euro kann gar die Taktrate des Prozessors abrufen. Die CPU des iPhone 6 arbeitet normalerweise mit 1.400 MHz, beim iPhone 6s und SE sollte das Programm 1848 MHz anzeigen und das iPhone 7 muss auf 2350 MHz kommen, um die volle Leistung zu entfalten. Liegen die Werte darunter, ist unserer Ansicht nach die Leistungsreduktion aufgrund eines schlechten Akkus aktiviert worden.

Ein neuer Akku kostet übrigens nicht die Welt: Beim iPhone sind es 89 Euro, wenn der Austausch durch Apple im Store oder bei einem offiziellen Reparaturpartner vorgenommen wird. Wird das Gerät eingeschickt, kommt noch eine Pauschale von 12,10 Euro dazu. Das ist aber immer noch viel günstiger und auch umweltfreundlicher als ein neues iPhone zu kaufen, weil das alte vermeintlich zu langsam ist.

