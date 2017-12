20.12.2017 - 23:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat offiziell zugegeben, dass die Leistung bei iPhones mit älteren Akkus reduziert wird. Das soll auch künftig bei allen iPhones so sein. Der Grund: Damit soll verhindert werden, dass die Geräte unvermittelt herunterfahren müssen.



Matthew Panzarino von TechCrunch hat von Apple die Auskunft erhalten, dass bei älteren iPhones mit schlechtem Akku die Leistung der Geräte reduziert wird. Anfang der Woche kam durch Untersuchungen von Geekbench-Gründer John Poole heraus, das Apple beim iPhone 6s und 7 die Leistung herunterschraubt, wenn deren Akku alt ist oder es sehr warm oder sehr kalt ist. Dies sorgte für viel Aufmerksamkeit, weil Apple diesen Modus bisher nicht offiziell machte. Pool nutzte nun sein eigenes Tool, um Apples neues System genauer zu untersuchen und nahm dabei Geräte mit iOS 10.2.0, iOS 10.2.1 bis iOS 11.2.0 unter die Lupe.

Gegenüber TechCrunch teilte Apple mit, dass das Unternehmen nicht versucht, "Kunden zu zwingen, ihre Handys zu aktualisieren, indem sie ihre alten Handys langsamer laufen lassen". Das wäre nicht nur dumm sondern womöglich auch justiziabel. Vielmehr will Apple die Leistungsaufnahme reduzieren, um so Probleme mit älteren Akkus zu verhindern. Diese Funktion will Apple bei allen iPhones nutzen.

Lithium-Ionen-Akkus können bei Kälte, niedrigem Ladezustand oder bei alten Zellen keine Spitzenbelastungen vertragen, was dazu führen kann, dass das Gerät unerwartet heruntergefahren wird, um den Akku vor Beschädigungen zu schützen. Die Funktion wurde laut Apple 2016 beim iPhone 6, iPhone 6s und iPhone SE eingeführt. Mit iOS 11.2 wurde sie auch beim iPhone 7 aktiviert.

Wer die alte Leistung zurück haben will, braucht also einen neuen Akku, wobei der Schutzmechanismus auch anspringt, wenn sich ein neuer Akku im Gerät befindet und es sehr kalt oder sehr heiß ist.