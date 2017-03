06.03.2017 - 21:58 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

In einem Interview mit Recode hat der ehemalige Apple Store-Chef Ron Johnson erzählt, wie die Idee für die Apple Stores entwickelt wurde und wie Steve Jobs auf den Vorschlag reagierte, eine Genius Bar einzubauen.



Apple Store in Pudong, Shanghai (Bild: Apple)

Kara Swisher hat den ehemaligen Apple Store-Chef Ron Johnson für Recode interviewt. Johnson wurde von Steve Jobs im Jahr 2000 beauftragt, ein Konzept für ein Einkaufserlebnis zu erstellen, das einzigartig sein sollte. Jobs wollte, das Johnson das Design und Apples Retail-Strategie entwickelt.

Johnson erzählte, dass Jobs ihn fragte: ”Warum schreibst du nicht auf, was du tun würdest? Wie würdest du dich dem Einzelhandel nähern?” Obwohl Jobs die Ideen nicht besonders gut gefielen, lud er Johnson trotzdem ein, um das Konzept zu besprechen. Jobs stellte Johnson noch am gleichen Tag ein.

Johnson war der Meinung, dass Apples Ladenkonzept mutig und anders sein sollte, als das der bekannten Handelsgrößen. Die Präsentation der Produkte auf Tischen sollte in thematische Abschnitte unterteilt werden, um zu zeigen, was mit den Geräten möglich ist. Mit Hilfe von Jony Ive und Steve Jobs entwickelte das Team die Tisch- und Glastreppen-Designs, die heute noch in den meisten Stores zu sehen sind.

Bei der Genius Bar kam es jedoch zu einem Konflikt. Jobs glaubte nicht an das Konzept. Johnson wollte einen Ort schaffen, an dem die Kunden in freundlicher Atmosphäre Hilfe und Ratschläge erhalten.

Johnson: „Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich hereinkam und Steve von der Genius-Bar-Idee erzählte. Er sagte: 'Das ist so idiotisch! Es wird nie funktionieren!'” Jobs sagt: ”Ich habe nie jemanden kennengelernt, der sich mit Technik auskennt und weiß, wie man mit Leuten umgeht. Es sind alles Geeks! Wir können es die Geek Bar nennen.”

Einen Tag später hatte sich Jobs besonnen und ließ die Marke "Genius Bar" eintragen.