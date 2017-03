05.03.2017 - 12:56 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Lange hat es gedauert, aber jetzt ist die offizielle Einladung verschickt worden: Apple eröffnet seinen Kölner Apple Store in der Schildergasse am 25. März 2017.



Einladung zur Apple Store Eröffnung in Köln (Bild: Apple)

Die Umbauarbeiten in der Schildergasse dauerten über zwei Jahre. Doch nun ist der Laden fast fertig. Apple eröffnet in der Einkaufsstraße im Kölner Stadtteil Altstadt-Nord am 25. März 2017 einen Apple Store in der Fußgängerzone. Die Schilderstraße ist etwa 500 Meter lang und eine der ältesten Straßen Kölns. Ihr Verlauf wurde noch in der Römerzeit festgelegt.

Laut einer Zählung im Jahr 2016 lag die Schildergasse mit einer Passantenfrequenz von 16.835 Passanten pro Stunde auf Platz eins der meistfrequentierten Einkaufsstraßen in Deutschland - kein schlechter Ort, um dort einen Laden zu eröffnen.

Nach Informationen des Blogs Apfelpage hat Apple damit begonnen Mitarbeiterteams für den neuen Store zusammenzustellen. Zunächst einmal werden einige Angestellte vom anderen Kölner Apple Store aus dem Rhein Center im Stadtteil Weiden abgezogen. Der neue Store liegt deutlich zentraler.

Die Arbeiten an dem neuen Laden haben ungefähr zwei Jahre gedauert. Zuvor war an der Adresse Schildergasse 1 ein Modegeschäft untergebracht. Dieses zog Ende 2013 aus der Immobilie aus. Zwischendrin wurden mehrfach Fotos von neugierigen Passanten ins Netz gestellt, die den Fortschritt auf der Baustelle dokumentierten und weitere Hinweise auf Apple lieferten.

Vermutlich wird Apple den Laden in den frühen Morgenstunden des 25. März eröffnen. Am Samstag dürfte die Einkaufszeile ohnehin stark frequentiert sein, so dass durchaus mit Beeinträchtigungen gerechnet werden kann.